Mladi nogometaši Olimpije med štirimi v Evropi

Šlo je za največje tekmovanje v tej starostni kategoriji v Evropi. Mladi nogometaši Olimpije so bili v elitni druščini klubov kot so Crvena zvezda, Manchester City, Chelsea, Sporting, Benfica, Milan, Lazio, Parma, Dinamo Zagreb, Celtic, Glasgow Rangers, Bešiktaš, Galatasaray, Zenit, Athletic Bilbao, Valencia, Celta Vigo, Hamburger, PSV in še mnogi druge. Varovanci trenerja ekipe U12 in tudi direktorja NK Olimpija do štirinajstega leta Hajra Rizvića in pomočnika Amirja Agića, so blesteli v izjemno močni mednarodni konkurenci.

Najprej so za uvrstitev med 16 najboljših klubov na turnirju premagali domačo ekipo Kaiserispor, (2:0), v osmini finala Crveno zvezdo (1:0), v četrtfinalu otoško ekipo Leicester City (2:0) ter se tako uvrstili v zaključne boje, kjer se je odločalo o prvaku Izmir Cupa 2019. Kar je najpomembneje, odigrali so maksimalno število tekem na turnirju. V polfinalu so naleteli na malce pretrd oreh, vnovič so se srečali z angleško ekipo Manchester City, ki je na koncu tudi osvojila turnir, in nesrečno izgubili (0:1), čeprav so bili najmanj enakovreden tekmec Otočanom. Sledil je še dvoboj za končno tretje mesto in minimalen poraz s Parmo (0:1). "To je velika stvar ne samo za Ljubljano in Olimpijo, temveč tudi za celo Slovenijo. Evropski nogometni velikani so spoznali, da se pri nas odlično dela z mladimi in to je pravo sporočilo. Že to, da smo se prebili skozi ostro sito na sam turnir, je velik uspeh za naš klub," pravi direktor Olimpijine akademije do U14 Hajro Rizvić, ki je zmajčke vodil v Izmirju. "Rezultat je fantastičen, pred nami so padali evropski velikani. Od trinajstih odigranih tekem smo izgubili zgolj dve. Dokazali smo, da se s trdim in načrtnim ter dolgoletnim delom lahko daleč pride. To naj bo spodbuda in motiv za vse mlade nogometaše in njihove trenerje. Potrebno je verjeti."