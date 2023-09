Mladi Slovenec podaljšal z Juventusom, bo nekoč zaigral za člansko vrsto?

Tarik Muharemović , ki igra na položaju osrednjega branilca, ima sicer tako slovensko kot državljanstvo Bosne in Hercegovine. Po podatkih portala Transfermarkt gre za 187 centimetrov visokega nogometaša, njegova tržna vrednost pa je pri 20 letih ocenjena na skoraj milijon evrov.

Nogometna zveza Slovenije po naših informacijah z mladim talentom, ki je bil rojen v Ljubljani in govori slovensko, še ni stopila v stik, tako da se je najstnik odločil, da nastopi za mlado bosansko reprezentanco (U-21). A to še ne pomeni, da za člansko reprezentanco Slovenije ne more nastopiti. Po zanesljivih informacijah je njegova želja prav ta ...