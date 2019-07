Mbappeju nudijo milijone, a Francoza ne gane: 'Kmalu bo član Reala'

PSG dela vse, da bi Kyliana Mbappeja prepričal, da v Parizu ostane dlje časa. Najmanj do zaključka uradne pogodbe, morda pa še kakšno sezono več. A mladi francoski napadalec, med drugim tudi junak finala nogometnega SP v Rusiji proti Hrvaški, je očitno dobil zagon po "primeru Neymar" in ugotovil, da bi morda le uspel izbojevati predčasni odhod iz Pariza.

Njegovo namero že dlje časa poznajo tudi v vodstvenem taboru kluba in prav zato so zanj pripravili ponudbo, ki jo bo stežka zavrnil. "PSG pripravlja komaj verjetno pogodbo. Igralcu ponuja 950.000 evrov tedenske plače, skupaj bodo zanj samo za plačo po sezoni odšteli več kot 50 milijonov evrov," piše dobro obveščeni Le Parisien, ki v isti sapi poudarja, da navkljub neverjetni ponudbi Manchester City še vedno čaka pred vrati in upa, da bodo Parižani dovolili pogovore in posledično prižgali zeleno luč za nogometašev odhod na Otok.