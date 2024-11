Oslabljeni galaktiki na Anfieldu nujno potrebujejo kakšno točko

Ancelotti je nazadnje prejel še eno neprijetno vest s strani zdravniške službe. Vinicius Junior je utrpel poškodbo stegenske mišice. To pomeni, da Brazilec ne bo nastopil na prihajajoči tekmi Lige prvakov proti Liverpoolu. Španski mediji so poročali, da naj bi brazilski reprezentant manjkal z igrišč skoraj mesec dni, zaradi česar bo poleg sredine tekme na Anfieldu izpustil tudi gostovanje v LP pri Atalanti 10. decembra.

Sreda na Kanalu A in VOYO ponuja nov nogometni spektakel. Na Anfieldu se bosta udarila Liverpool in Real. Začnemo ob 20.30 z bogatim studijskim delom.

Italijanskemu strategu bo manjkalo kar šest igralcev, ki bi bržkone kandidirali tudi za nastop v udarni enajsterici. "Všeč mi je bil odgovor oziroma všeč mi je bila reakcija igralcev po tistem bolečem porazu na El Clasicu proti Barceloni. Po tem smo nanizali dve zmagi, tekmec pa je osvojil le eno točko in spet smo skupaj," je opazil Ancelotti, ki je prepričan, da lahko Real tudi tako kadrovsko osiromašen pride do kakšne točke na Anfieldu, pa čeprav mu nasproti stoji ena najbolj vročih ekip ta hip na stari celini.

"Zelo spoštujem Liverpool. V zadnjih letih se pogosto srečujemo in vedno so bile naše tekme zelo zahtevne in nepredvidljive. V zadnjih letih nam je nasproti stal trener Jürgen Klopp, sedaj imajo drugega na klopi," je še opazil in nadaljeval.