Modrić: Ajax nima kaj izgubiti, zaradi česar bo nevaren nasprotnik

"Cristiana bi pogrešala katera koli ekipa. Iskati zamenjavo zanj je skoraj nemogoče. Cristiano je na sezono dosegal 50 golov in danes ne najdeš nikogar, ki bi jih dajal toliko. Mogoče bi nekateri drugi morali narediti korak naprej in zabiti 20 golov namesto 50. Ne bom našteval imen. Dva ali trije igralci, ki bi dajali 20, 15 ali 10 zadetkov, toda nimamo jih, in to je naša največja težava to sezono," je bil jasen hrvaški vezist v dresu madridskega Reala. Prav Luka Modrić je bil eden bolj kritiziranih nogometašev pod vodstvom zdaj že nekdanjega trenerja Julena Lopeteguija, a je v zadnjem času Hrvat znova spomnil na najboljše čase, s katerimi si je zagotovil zlato žogo.

'Nimajo kaj izgubiti'

Modrić se zaveda, da Real po treh porazih na zadnjih štirih tekmah (vsi trije so prišli na domačem stadionu) čaka težko delo na tekmi z Ajaxom. "Ne verjamem, da bodo igrali bistveno drugače v primerjavi s prvo tekmo. Videl sem njihove tekme in igrajo enako tako doma kot v gosteh. Prišli bodo z enakimi zamislimi in nimajo kaj izgubiti, veliko pa lahko dobijo, zato so nevaren nasprotnik," je opozoril izkušeni vezist. Ta pozna recept za napredovanje. "Moramo ostati mirni, enotni, ne sme se nam muditi, saj imamo dober rezultat. Upajmo na najboljše," je še dodal Modrić. Real je prvo tekmo v Amsterdamu po napetem boju dobil z 2 : 1.

"Ne želim izpostavljati nobenega Ajaxovega nogometaša, toda videli smo lahko, da premorejo veliko talenta na različnih položajih. Na prvi tekmi so dokazali, da so zelo talentirani, ambiciozni in željni. Imajo svetlo prihodnost," je opozoril 33-letni Zadrčan.

