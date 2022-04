'Modrić? Boljši je od Xavija in Inieste. On je najboljši vseh časov'

Za Chelsea je bil v prvi tekmi nerešljiva uganka Karim Benzema , ki je Londončanom zabil tri gole. Legendarni Francoz je bil tudi tokrat krvnik Londončanov, saj je zabil odločilni gol za 2:3 in napredovanje med štiri. A evropski in svetovni mediji, še posebej pa španski (beri madridski) so genialnost tokrat opevali pri Luki Modriću . Hrvat je namreč iz nič potegnil fantastično asistenco za rezervista Rodriga in začel se je preobrat Reala. V Madridu se je lepa prednost Reala s prve tekme hitro stopila na le gol, saj je Mason Mount že v 15. minuti izkoristil podajo Tima Wernerja in s silovitim strelom zadel desni kot vrat domačih. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, pri Madridčanih je bil spet med najbolj aktivnimi Benzema, a dva njegova poskusa nista bila dovolj natančna. Na drugi strani pa bi lahko Antonio Rüdiger skupni izid že izenačil, a je v 35. minuti žoga po strelu od daleč končala tik ob vratnici. V nadaljevanju je Chelsea boljšo igro kronal še z drugim zadetkom, prav Rüdiger je bil v 51. minuti z glavo natančen po podaji s kota. V 62. minuti se je zdelo, da je Real potopljen, saj je po izgubljeni žogi domačih do strela prišel Marcos Alonso in zadel pod prečko za 3:0, toda gol po ogledu posnetka ni obveljal, saj je žoga pred strelom odskočila in ga zadela v roko. Že tri minute zatem je na drugi strani Benzema zadel le prečko. A Chelsea se še ni predal, po pravem slalomu Tima Wernerja v 75. minuti pa je gol obveljal in Real se je znašel v velikih težavah. Sledil je nov preobrat, po natančni podaji Luke Modrića je namreč iz bližine v 80. minuti zadel Rodrigo. V končnici je bil Chelsea boljši, a je šla s skupnim izidom 4:4 tekma v podaljšek.

V tem pa je bil spet mož odločitve Benzema. V 96. minuti je po podaji Viniciusa Juniorja z glavo premagal Mendyja in s tem Madridčane tudi popeljal v polfinale, saj so to prednost znali zadržati tudi v drugem podaljšku, čeprav se je moral ob koncu v obrambi, najbolj nevaren je bil Hakim Ziyech, nekajkrat izkazati tudi Thibaut Courtois. Kot je bilo že napisano, je skorajda vso slavo pobral Luka Modrić. Na svetovnem spletu kar tekmujejo, kdo bo Hrvatu podelil večji kompliment. "Neverjetno je, kako lahko nekdo pri 36 letih in na takšni poziciji, kot je sredina terena, igra na takšnem nivoju," se sprva sprašuje madridski AS. Madridski mediji se poigravajo z dejstvom, da bo Modrić kmalu dopolnil 37 let, in da so v teh letih nekateri nekdanji zvezdniki že daleč od aktivnega nogometa. Omenjajo se Wayne Rooney, Xavi, Andres Iniesta ... "Rooney in Xavi že nekaj let ne igrata in sta predana trenerski karieri, Iniesta pa zadnje štiri sezone igra na Japonskem. Medtem Luka Modrić na najvišjem nivoju deli asistence, ki se uvrščajo na večne lestvice najlepših doslej," sporoča madridska Marca. "Logična posledica razmišljanja bi bila, da je Modrić eden najboljših vezistov vseh časov, morda celo najboljši," je pretiravala Marca, ki pa trdi, da je Hrvat bolj kompleten in raznovrsten igralec, kot sta bila Barcina ideologa Iniesta in Xabi. "Iščemo besedo, ki bi bila najustreznejša. Presežkov zmanjka. On je pač nenadkriljiv. Da lahko igraš 120 minut pri teh letih in na takšnem nivoju. Enostavno ni mu para." So si pa madridski športni časniki enotni, da bi Real brez Modrića tanko piskal. "Podaljšajte mu pogodbo, takšnih ne delajo več," je bil slikovit AS.