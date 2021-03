Modrić, igralec tekme v Madridu, svari: Ta ekipa je še zelo lačna

"Vedno sem govoril, da ne smeš gledati na leta igralcev," je nadaljeval Modrić, ki pravi, da se ne počuti kot 35-, temveč kot 27-letnik. "Gre za to, kaj igralec stori na zelenici. Leta v potnem listu ne štejejo. Glede na svojo pripravljenost in to, kar sem dosegel tukaj, sem še vedno lačen tekmovanja na najvišji ravni," je dodal.

Po zadnjem naslovu v Kijevu je sledilo slovo prvega strelca Cristiana Ronalda in dve bridki razočaranji v osmini finala proti Ajaxu in Manchester Cityju. Po obtožbah padlega šefa zagrebškega Dinama Zdravka Mamića , ki je skupaj z bratom in dolgoletnim trenerjem Dinama Zoranom Mamićem zdaj tudi pravnomočno obsojen na zaporno kazen, priprava na tekmo za Modrića gotovo ni bila lahka, a se je odzval na najboljši možen način.

'Leta v potnem listu ne štejejo' "Pomembno je bilo napredovati v četrtfinale, kar nam ni uspelo dve leti," je po tekmi dejal Modrić, ki so ga tudi uradno okronali za najboljšega posameznika obračuna. "Nocoj smo pokazali, da je ta ekipa še zelo lačna, da želi še naprej zmagovati. Upam, da lahko pridemo daleč, bomo videli, kako daleč bo to," je dejal zdaj že skoraj desetletje ključni vezist Reala, ki je z Madridčani osvojil tri zaporedne naslove v Ligi prvakov med letoma 2016 in 2018.

Zidane: Luka in Toni sta kot par fenomenalna

Poln hvale na račun Modrića in njegove predstave ob boku Tonija Kroosa je bil tudi trener Zinedine Zidane, tudi sam nekoč izjemen vezist, ki tokrat ni mogel računati na enega ključnih posameznikov moštva, brazilskega vezista Casemira.

"Kot par srednjih vezistov sta Luka in Toni fenomenalna. Če z mano govorite o Luki, vemo, kakšen igralec je ..."je dejal Zidane. "Res je inteligenten. Ima 35 let, a na igrišču se to ne vidi. Jaz sem se pri 34 letih odločil, da se upokojim! A oni (Modrić, Benzema in Ramos, op. a.) so lačni in želijo še naprej pisati zgodovino, zmagovati na tekmah in osvajati lovorike."

Pohvale tudi Viniciusu

Pohvalil je tudi brazilskega napadalca Viniciusa, ki je večkrat "premešal" gostujočo obrambo, a ostal brez zadetka, vseeno pa izsilil najverjetneje ključno enajstmetrovko po prekršku rojaka Rafaela Toloijav drugem polčasu.

"Enajstmetrovka je njegovo delo s to hitrostjo, ki jo ima. Vemo, da lahko vsako obrambo spravi v težave. Poskuša ... Ko 'Vini' dobi žogo v prostoru, lahko njegova hitrost naredi razliko,"je dodal Zidane.

Ramos brez novic o podaljšanju pogodbe

Ta je moral v zadnjih mesecih že večkrat govoriti o (ne)podaljšanju pogodbe kapetana Ramosa, čigar prošenj, naj ga pusti v igri še nekaj minut dlje, Zidane ni poslušal in ga je v 64. minuti zamenjal. 34-letnemu Sevillčanu se pogodba z Realom po tej sezoni izteče tako kot Modriću.

"Ko paziš nase toliko let, potem se ti to vrne," je po dvoboju povedal Ramos, ki je dejal, da novic o podaljšanju pogodbe nima."Nikogar ne moreš ocenjevati glede na njegovo osebno izkaznico. Gre za njegovo predstavo. Najpomembnejša reč je zadovoljstvo, da smo tam, kjer smo, in da smo dali vse od sebe. Ljudje bi morali to ceniti."