Modrić o sporni enajstmetrovki: Ne vem, zakaj so ljudje presenečeni. Vse je čisto

"Atleti so se po doseženem golu potegnili v obrambo in bilo je zelo težko prebiti njihov blok. Ob tem so prežali na protinapade, zato smo morali biti zbrani ves čas. Ni enostavno odigrati na njihovem stadionu in po skoraj dveh urah ne dobiti zadetka," je za AS nadaljeval kapetan galaktikov.



Zadrčan se seveda ni mogel izogniti vprašanju o sporni enajstmetrovki Juliana Alvareza. "Ves čas so me v novinarskem središču spraševali prav in samo to. A jaz pravzaprav ne vem, zakaj so ljudje tako presenečeni in tudi jezni. Kot da bi bili ogoljufani. Pravila so jasna in mislim, da ni dvoma. Alvarez se je dvakrat dotaknil žoge," je prepričan 40-letni Hrvat. "Resda je boleče sprejeti kaj takega, resda nas je pobožala sreča, toda pravila so pravila," je bil kategoričen Zadrčan.