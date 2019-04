Modrić obljubil, da bo še dolgo 'galaktik': Kar ti da Real, ti ne more dati noben drug klub

Luka Modrić se je pridružil Realupred skoraj sedmimi leti, ko je prestopil iz londonskega Tottenhama. "Od takrat je minilo veliko časa. Težko je reči, kaj vse se je spremenilo, vsekakor pa sem napredoval v vseh pogledih, tako igralsko kot tudi osebnostno," je za klubske medije dejal 33-letni vezist. Pri tem je pohvalil vlogo madridskega kluba pri njegovem razvoju: "Kar ti da Real Madrid, ti ne more dati noben drug klub. To je bilo ključno pri moji rasti." Kot mnogokrat v zadnjih sedmih letih je bil Modrić pomemben člen pri zmagiReala s 3:0 v sobotni ligaški tekmi proti Athletic Bilbau. Med drugim je podal pri enem od treh golov francoskega napadalca Karima Benzemaja. Po tekmi mu je predsednik kluba Florentino Perez izročil dres s številko 300. "Ta številka mi veliko pomeni. Srečen sem za vsako odigrano tekmo in lahko sem zadovoljen, da sem jih odigral toliko. Upam, da jih bo še veliko v prihodnosti," je dodal Modrić, ki ga trenutna pogodba s kraljevim klubom veže do 2020, a naj bi po nekaterih informacijah iz kluba že sklenil enoletno podaljšanje. Modrić je na 300 tekmah za Real202-krat okusil zmago, v tem času pa je dosegel 17 golov. Z madridskim klubom je štirikrat osvojil ligo prvakov, štirikrat svetovno klubsko prvenstvo in po enkrat španski ligaški ter pokalni naslov.