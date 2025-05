Modrić zapušča Real: Za vedno bom 'madridista'

"Iskreno se želim zahvaliti klubu, posebej predsedniku Florentinu Perezu , soigralcem, trenerjem in vsem, ki so mi skozi vsa ta leta stali ob strani. Doživel sem neverjetne trenutke – preobrati, ki so se zdeli nemogoči, finala, proslave in čarobne noči na Bernabeuu. Osvojili smo vse in bil sem zelo srečen," je dodal 39-letnik, ki je v bogati zgodovini kluba po številu nastopov na devetem mestu.

"Prišel je trenutek, za katerega si nikoli nisem želel, da bi prišel, a takšen je nogomet. V soboto bom odigral svojo zadnjo tekmo na stadionu Santiago Bernabeu. Leta 2012 sem prišel z navdušenjem, da oblečem dres najboljšega kluba na svetu, in z ambicijo, da dosežem velike stvari, a si nisem mogel niti predstavljati, kaj vse se bo zgodilo. Igranje za Real Madrid mi je spremenilo življenje – kot nogometašu in kot osebi. Ponosno sem bil del enega najuspešnejših obdobij v zgodovini najboljšega kluba vseh časov," je v objavi na svojem Instagram profilu uvodoma zapisal Luka Modrić .

"A bolj kot naslovi in zmage mi bosta v srcu ostali ljubezen in naklonjenost vseh navijačev. Resnično ne znam opisati te posebne povezanosti, ki jo imam z vami, in koliko podpore, spoštovanja in ljubezni sem čutil in še vedno čutim. Nikoli ne bom pozabil vsakega aplavza in vaših izrazov naklonjenosti. Odhajam s srcem, polnim ponosa, hvaležnosti in neizbrisnih spominov. In čeprav po svetovnem klubskem prvenstvu ne bom več nosil tega dresa na igrišču, bom madridista za vedno. Še se bomo videli. Real Madrid bo vedno moj dom. Za vse življenje," je zaključil legendarni hrvaški vezist.

Modrić se je kraljevemu klubu pridružil avgusta 2012, ko so galaktiki Tottenhamu zanj plačali 22,5 milijona evrov. Na 590 tekmah je zabil 43 golov in prispeval 95 asistenc, šestkrat osvojil Ligo prvakov, po petkrat svetovno klubsko prvenstvo, španski superpokal in Uefin superpokal, štirikrat špansko prvenstvo in dvakrat španski pokal. Leta 2018 je bil po odlični sezoni nagrajen z zlato žogo.