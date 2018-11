Modrić po novi individualni nagradi: Real gre po četrti zaporedni naslov!

Najbolj priznana nogometna spletna stran na svetu, Goal.com, je Luki Modrićupodelila prestižno nagrado Goal 50. Priznana spletna stran vsako leto objavi seznam najboljših petdesetih igralcev v obdobju enega leta in najboljšemu tudi podeli nagrado, ker je bil, seveda, najboljši. Letos je to postal Modrić, ki je premagal Cristiana Ronaldain Mohameda Salaha, ki sta končala na drugem in tretjem mestu. Kapetan hrvaške reprezentance pa je tudi prekinil prevlado Ronalda in Lionela Messija, ki sta si od leta 2011 razdelila vse omenjene nagrade. Hrvaški vezist je tako za dosežke v minuli sezoni prejel še tretjo individualno nagrado. Po končanem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je s Hrvaško osvojil zgodovinsko srebrno medaljo, je bil razglašen za najboljšega igralca na turnirju. Na žrebu skupinskega dela Lige prvakov pa mu je evropska nogometna zveza (Uefa) podelila še nagrado za najboljšega igralca v Evropi. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pa mu je podelila prestižno nagrado 'The Best', za najboljšega nogometaša na svetu v minuli sezoni.

Po novi individualni nagradi pa je Luka še enkrat več poudaril, da je v njegovih mislih še naprej zgolj uspeh moštva. Z Realom tudi letos odločno napada četrti zaporedni naslov v Ligi prvakov, čeprav so jih mnogi odpisali že na začetku sezone, ko sta Madrid zapustila glavna tvorca vseh uspehov, Ronaldo in trener Zinedine Zidane.

"Zelo sem vesel, da sem prejel to nagrado. Rad bi se zahvalil vsakemu posebej, ki so glasovali zame. V čast mi je, da sem prejel to nagrado in da grem po stopinjah dveh velikanov našega športa,"je uvodoma novinarju goal.com, ki mu je izročil nagrado, dejal Modrić.