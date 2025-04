Modrić ponavlja mantro, ko gre za Real: Če lahko kdo spreobrne, lahko mi

Kapetan galaktikov je po fiasku v Londonu, ko je Real v drugem polčasu obračuna z Arsenalom prejel kar tri gole in je pred povratno tekmo v (skorajda) izgubljenem položaju, že začel vrteti mantro, ko gre za Madridčane in njihove (epske) podvige. "Zdi se neulovljiv zaostanek, toda samo Real lahko spreobrne takšen rezultat. Že sedaj komaj čakamo povratno tekmo," sporoča 40-letni Zadrčan.

OGLAS

V Londonu je gostoval s 15 naslovi rekorder tega tekmovanja Real Madrid, ki v zadnjem obdobju sicer ni kazal posebno dobre forme. Na drugi strani pa je londonska ekipa dodobra zdesetkana zaradi poškodb, kljub temu pa je imela prva na tekmi odmevnejšo priložnost, ko je za malenkost zgrešil Thomas Partey.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob koncu polčasa je Realov vratar Thibaut Courtois moral še dvakrat resno posredovati, najlepšo priložnost prvega dela pa je vendarle imela španska zasedba, ko je bil v 31. minuti Kylian Mbappe sam pred Davidom Rayo, a se je slednji izkazal. Deset minut pred tem je za malenkost zgrešil Vinicus Junior.

Vini Junior in Kylian Mbappe pred spopadom z londonskim Arsenalom FOTO: AP icon-expand

Mbappe je bil nevaren tudi v uvodu drugega dela, toda v 58. minuti so topničarji povedli. Declan Rice je izvrstno izvedel prosti strel s skoraj 30 metrov za 1:0, žogo je poslal mimo živega zidu. V 67. minuti so imeli domači tri nevarne strele zapovrstjo, dvakrat je izvrstno posredoval Courtois, enkrat pa na golovi črti David Alaba. Takoj za njim je z golove črte odbil še Jude Bellingham, v 70. minuti pa je znova udaril Rice. Spet je izjemno izvedel prosti strel, takrat je z dobrih 20 metrov žogo poslal tik pod stičišče prečke in vratnice za 2:0. Pet minut pozneje je bilo že 3:0, ko je v polno meril Mikel Merino s strelom z roba kazenskega prostora. Real je tekmo končal z igralcem manj, saj je bil ob koncu izključen Eduardo Camavinga. "Imeli smo svoje priložnosti, predvsem iz polprotinapadov in protinapadov, toda nismo uspeli zadeti," je za AS najprej povedal vezist belega baleta Luka Modrić.

"Težka tekma je za nami. Menim, da nismo bili tako slabi, pa tudi Arsenal ni bil tako dober, kolikor smo na koncu visoko izgubili. Mislim da ne povsem zasluženo," je razpredal kapetan Reala, ki je odigral 141. tekmo v Ligi prvakov, od tega 133. v snežno belem dresu ...

Luka Modrić FOTO: AP icon-expand

"V prvem polčasu smo bili enakovredni. Oboji smo imeli nekaj priložnosti, toda dobro smo se branili in imeli stvari pod nadzorom." Nato pa je prišlo drugih 45 minut ... "Ubil nas je prvi gol. Izjemen udarec, ki ga nismo pričakovali. Bil je to sijajen zadetek, ki je spremeni vse," se je mojstrovine Declana Rica spomnil legendarni Hrvat. In nato še druge. Še večje ...

Statistika tekme Arsenal - Real Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Drugi pa je bil neverjeten. Težko bi udaril bolje. Nato smo povsem izgubili ritem in le še čakali na konec tekme," je priznal Modrić, ki se zaveda, da je tretji gol tehtnico v skupnem obračunu za polfinale krepko nagnil na stran Arsenala. "Londončani so bili boljši. Lahko jim le čestitamo. Škoda tretjega zadetka, ki je spremenil vse. Sedaj so tekmeci v veliki skupni prednosti," se zaveda 40-letni Hrvat.