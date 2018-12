Modrić zavrnil Realovo ponudbo, Inter trka na njegova vrata

Luka Modrić je v letu 2018 pobral celo kopico individualnih nagrad za igre v dresu hrvaške reprezentance in madridskega Reala. Hrvaški reprezentant pa, kot kaže, razmišlja še o drugačnih scenarijih, kot je nadaljevanje kariere v dresu madridskega kluba. Madridska televizija Telemadrid je namreč objavila informacijo, da je 33-letni Modrić zavrnil ponudbo Reala za podaljšanje pogodbe, trenutna se mu izteče leta 2020. Morda je bil razlog za njegovo odločitev tudi zanimanje milanskega Interja, ki naj bi na njegov naslov poslal vabljivo ponudbo za naslednji dve sezoni. V črno-modrem dresu bi zaslužil 10 milijonov evrov na sezono, potem pa bi imel možnost, da kariero sklene na Kitajskem, kjer tudi ne skoparijo z denarjem.

Zanimiv je podatek, da je Piero Ausilio, športni direktor Interja, že poleti želel zvabiti Modrića v Milano: "Nisem mislil, da bi bilo mogoče, da bi podpisali pogodbo z njim, vendar ali so sanje prepovedane? Takrat, iskreno rečeno, še nismo bili pripravljeni za pogajanja, ker smo vedeli za naše omejitve. Takrat smo poizkusili in zakaj ne bi še enkrat? Možnosti so, v sedanjem nogometu pa nikoli ne veš, kako se bo obrnilo."

Modrić naj bi sicer še čakal na novo, bogatejšo Realovo ponudbo, saj s prvo ni bil zadovoljen. Vodstvo Reala bo moralo povišati finančno plat pogodbe, sicer pa ni izključena možnost, da Modrića poleti prodajo, če želijo zaslužiti z odškodnino, sicer bo Hrvat leto kasneje odkorakal kot prost igralec.