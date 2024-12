Modrić je lahko po Losailu še bolj 'večen'

Nogometaši mehiške Pachuce in madridskega Reala se bodo merili v finalu medcelinskega pokala. Mehičani, zmagovalci Lige prvakov na območju Severne in Srednje Amerike ter Karibov, so si mesto v finalu zagotovili z zmago proti afriškemu prvaku Al Ahlyju iz Egipta. Tekma se je končala po enajstmetrovkah s 6:5. Redni del obračuna in podaljški so se končali brez zadetkov, tudi sicer je bil obračun bolj ali manj izenačen.