Kroos je pomahal v slovo, Modrić ostaja. Hrvat bo podpisal novo pogodbo

"Moj namen je bil oditi na tak način. Res sem užival v zadnjem tednu s tako spektakularno atmosfero, ampak sem bil tudi osredotočen na finale. Želeli smo zmagati na tej tekmi in nanjo smo se pripravili med tednom. Prvi polčas ni potekal dobro, ampak to ni bilo pomembno, ker to moštvo vedno gre naprej in za zmago moraš zabijati gole. Tako srečen sem, da odhajam na tak način in boljše slovo ne obstaja," je po svojem 465. in zadnjem nastopu v dresu Reala dejal Toni Kroos. Pred njim je po zmagi v finalu proti Borussii (2:0) ostalo še zadnje reprezentančno dejanje bogate kariere in nastop na domačem evropskem prvenstvu v Nemčiji.