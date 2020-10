Modrićev zmagoviti niz zaključen: Šahtarja nismo podcenjevali

Hrvaški vezist Luka Modrić je bil strelec pravcatega evrogola ob porazu madridskega Reala s Šahtarjem na domačem Alfredu di Stefanu (2:3). A mojstrovina (mu) bo ostala v slabem spominu: ne le zaradi poraza, Modrić je prekinil tudi zmagoviti urok, ki ga je do zdaj imel v Realu. Vsakič ko je zadel, je namreč Real zmagal. Tokrat temu ni bilo tako.

"Težak je ta poraz, boli, a izboljšali se bomo," je po tekmi za Movistarsporočil hrvaški vezist v vrstah Reala Luka Modrić. Prvič po 22 tekmah, na katerih se je Modrić vpisal med strelce, Real ni slavil. Niz je zaključen in to ob enem lepših golov Hrvata v karieri. Šahtarju je zabil na začetku drugega polčasa, ko se je odločil za strel z velike razdalje. Hrvaški novinarski kolegi iz 24sata so izbrskali, da je Modrić nazadnje izgubil 30. novembra 2011. Tedaj še v dresu Tottenhama, in sicer na tekmi s PAOK-om.

V majici Reala je do včeraj zabil na 22 tekmah, galaktiki pa so ob njegovem zadetku vselej slavili. Neverjeten niz, ki pa se je zaključil. Senzacionalno: usoden je bil namreč ukrajinski Šahtar, ki ne sodi med višjerangirane evropske ekipe. Modrićevi goli so 'zlata vredni' tudi v hrvaški reprezentanci. Za kockaste je zabil 16 golov, Hrvaška pa, ko je Luka zadel, nikoli ni izgubila (14 zmag, dva remija).

"V prvem delu tekme nismo bili na ravni tega tekmovanja, v drugem smo skušali stvari popraviti, kar nam je tudi uspelo, a ni bilo dovolj za remi ali zmago. Moramo se izboljšati, to je jasno. Manjkala nam je samozavest, predvsem v prvem polčasu. Moramo nadaljevati, hitro sledi naslednja tekma (el clasico v La ligi), nimamo časa za obžalovanje," je za Movistar po tekmi poudaril Luka Modrić.

Poraz proti Šahtarju je za galaktike še toliko bolj boleč, ker so Ukrajinci nastopili z mlado, rezervno postavo, saj je več kot deset igralcev bilo zunaj kadra zaradi okužb z novim koronavirusom. "Poraz nima zveze z njihovimi težavami. Vedeli smo, da je Šahtar dober in kakovosten, nismo jih podcenjevali. Zabili so prvi gol in sklonili smo glave. Nismo zadovoljni," je poudaril Modrić in se že uzrl proti prihajajoči tekmi z Barcelono. "Dobro je, da el clasico prihaja že naslednjo tekmo. Moramo verjeti v naše kakovosti, nismo pozabili igrati nogometa. Lahko odigramo dobro tekmo, el clasico je vedno nekaj posebnega," je zaključil Hrvat.