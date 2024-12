Mojster, ki polni klubsko blagajno in Atalanto drži v evropskem vrhu

A sledil je izjemen niz osmih zmag na devetih tekmah, ko je Gasperini priložnost ponudil nekaterim mladim in doma vzgojenim nogometašem. Nase sta opozorila predvsem Mattia Caldara in Roberto Gagliardini . Prvi je že v zimskem prestopnem roku za 19 milijonov odšel k Juventusu, drugi je po koncu sezone z Alessandrom Bastonijem za skupnih 51 milijonov odšel v Inter. Njegov mestni tekmec Milan jih je za Andreo Contija odštel 23.

Pred prekinitvijo zaradi korone je imel 36-letni Kranjčan na 21 tekmah v Serie A impozantnih 15 golov in osem asistenc. Čeprav se kasneje ni več vpisal med strelce in je vknjižil le še pet nastopov, se je Atalanta s tretjim mestom znova uvrstila med evropsko nogometno elito.

Percassiju se je potrpežljivost še kako izplačala

Niza neprekinjenega uvrščanja v evropska tekmovanja je bilo konec v sezoni 2021/2022, v kateri so nogometaši boginje končali na osmem mestu. Odhoda Dejana Kuluševskega (39 milijonov) in Frencka Kessieja (32 milijonov) sta resda lepo napolnila klubsko blagajno, a sta se poznala na rezultatih. Obenem je klub po sporu s trenerjem januarja 2021 zapustil še kapetan in dolga leta prvi talisman Papu Gomez. Iličić nikdar več ni ujel stare forme in je poleti 2022 ostal brez kluba.

Zdelo se je, da je zlato obdobje kluba pod vodstvom Gasperinija mimo. Prvi mož kluba Antonio Percassi pa se je na začudenje mnogih odločil, da ga obdrži na trenerski klopi. "Predsednik od mene nikoli ni zahteval rezultatov. Vedno je poudarjal pomembnost pravih odnosov in povezanosti. Morda se zdi banalno, a to je ena njegovih največjih prednosti," je pred obračunom z Realom (od 20.30 na Kanalu A in VOYO) o odnosu s Persaccijem povedal Gasperini.