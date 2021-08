Monaco slabo začel novo sezono, a Kovač je prepričan, da so dovolj kakovostni

Prva tekma med Monacom in Šahtarjem iz Donecka bo v torek s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Monaco je v prvem krogu Ligue 1 remiziral z Nantesom (1:1), v petek pa je nato izgubil na gostovanju pri Lorientu z 0:1. Gostje iz kneževine so bili občutno boljši tekmeci – imeli so kar 73 odstotkov posesti žoge in sprožili šestkrat več strelov od nasprotnika (12:2) – a jim to ni pomagalo. Trener Monaca Niko Kovač je bil po porazu pričakovano razočaran, a je v isti sapi dodal, da so njegovi varovanci dovolj kakovostni za zahteven evropski izziv, ki sledi.

"Točka po dveh tekmah ni tisto, kar smo pričakovali. Morda se je tako zdelo, a nismo utrujeni. Odlično smo pripravljeni, imamo ekipo, v kateri lahko kar nekaj nogometašev vstopi s klopi in naredi razliko. Vsekakor smo dovolj kakovostni," je po porazu z Lorientom povedal Kovač, ki je dodal, da časa za objokovanje zapravljenega ni.

"Zopet smo dominirali, tako kot proti Nantesu. Na koncu pa so nas drago stale zapravljene priložnosti. Poraz moramo sprejeti in se osredotočiti na torkovo tekmo. Čaka nas dobro organiziran nasprotnik, Šahtar je resna ekipa. Morali bomo biti na najvišjem nivoju," napoveduje hrvaški strokovnjak.