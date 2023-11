Nocoj se bosta v predzadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov soočila Barcelona in Porto. Moštvi v tekmo vstopata z enakim številom točk, Katalonci pa bi si v primeru zmage zagotovili mesto med najboljših 16 moštev v izločilnih bojih. Njihov trener Xavi Hernandez se je zaradi mešanih rezultatov v Evropi in domačem prvenstvu znašel pod pritiskom, a verjame v ključno zmago proti Portugalcem.

Barcelona se od povratka Xavija Hernandeza v klub ni uspela uvrstiti v izločilne boje Lige prvakov. V tej sezoni imajo Katalonci kljub porazu proti Šahtarju v četrtem krogu dobro priložnost, da prekinejo "črno serijo". "Če zmagamo, bomo zagotovo skupno končali na vrhu. Po zadnjih dveh sezonah je to odlična priložnost. Na tekmo gremo s pravo motivacijo, pred lastnimi navijači, in upajmo, da bo to čaroben večer," je pred spopadom s Portom dejal nekdanji igralec in sedanji trener Barcelone.

icon-expand Xavi Hernandez FOTO: AP

Kljub optimizmu se dobro zaveda, da se kratkotrajna rezultatska kriza v klubu, kot je Barcelona, lahko hitro spremeni v institucionalni potres: "Veliko je na kocki, to je očitno, to je pomembna tekma za nas v letošnjem tekmovanju." Minuli konec tedna je Barcelona zgolj remizirala z Rayo Vallecanom, izenačujoči zadetek pa so Katalonci dosegli šele v 82. minuti po avtogolu Floriana Lejeuna. "Moramo biti samokritični in priznati, da v zadnjem času ne igramo tako, kot bi želeli, vendar smo na pravi poti. To je odlična priložnost za spremembo," je razmišljal Xavi.

"Moramo še naprej delati na tem, da se vrnemo k svoji igri ... To je Barca. To je pritisk, vendar zame to ničesar ne spremeni. Moramo dobro načrtovati tekme, da bomo čim bolj konkurenčni. Svoji ekipi in svojemu strokovnemu štabu slepo zaupam. Enotni smo in zaradi tega mislim, da se bodo stvari izšle," je vse vpletene k napredku pozval Xavi.

Nato pa je sledilo še opozorilo današnjim nasprotnikom: "Moramo spremeniti svojo miselnost in postati tekmovalna zver. Zmago moramo loviti od začetka."