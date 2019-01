Morata tudi uradno novi Oblakov soigralec s klavzulo za 55 milijonov

ŠALA DNEVA Arhiv

Možakar sedi v naslonjaču in gleda televizijo. Žena ga prosi, da popravi vodovodno pipo, ker kaplja iz nje, on pa ji odgovori: ''Saj nisem vodovodar.''

Čez nekaj dni je v dnevni sobi pregorela žarnica in ko žena prosi moža, da jo zamenja, ji ta odvrne: ''Saj nisem električar.'' Ko se mož nekega dne vrne iz službe, opazi, da je pipa popravljena in žarnica zamenjana. Takoj vpraša ženo: ''Ali si poklicala obrtnike?'' Žena: Ne, sosed je vse popravil.'' Mož: ''In koliko ti je računal?'' Žena: ''Nič. Želel je, da mu spečem torto, ali pa seksam z njim.'' Mož: ''In? Si mu spekla torto?'' Žena: ''Saj nisem slaščičarka!''