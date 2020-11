Borussia (M) 'pustošila' v Ukrajini, remi Atletov v Moskvi

V Moskvi soJan Oblak, ki je branil celo tekmo in ni imel veliko dela, ter soigralci povedli v 18. minuti, ko je zadel Jose Maria Gimenez. Španci so prekAngela Corree zadeli še prečko, a v 25. minuti je Oblaka z bele pike ugnal Anton Mirančuk. V drugem polčasu je tudi Koke zadel prečko, Atletico je bil boljši, a tega ni znal nadgraditi z zmago. Na drugi tekmi skupine bo Salzburg gostil stoodstotnega branilca naslova Bayern.

V skupini B je Borussia Mönchengladbach po dveh remijih vpisala zmago, ugnala je doslej vodilni Šahtar Donjeck kar s 6:0. Do slavja je prišla že po izjemnem prvem polčasu, ki ga je dobila s 4:0 po dveh golih Alassana Pleaja, v drugo je zadel z izjemnim udarcem od daleč, Ramyja Bensebainija in avtogolu Valerija Bondarja. Lars Stindl je v 65. minuti povišal že na 5:0, svoj tretji gol na tekmi pa je za 6:0 prispeval Plea v 79. minuti.