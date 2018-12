Mourinhovih 895 hotelskih noči

Jose Mourinho je bil slabe tri sezone trener Manchester Uniteda, pred tem pa tudi Chelseaja, madridskega Reala in drugih klubov. Pri Unitedu so se po nizu slabih rezultatov v tej sezoni lastniki kluba odločili, da mu dajo odpoved. Portugalec bo odnesel zajetno odškodnino (približno 25 milijonov evrov), prav dolgo pa verjetno tudi ne bo brez kluba, če bi brez daljšega premora želel nadaljevati trenersko pot.

Zanimivo podrobnost njegovega bivanja v Manchestru je objavil The Guardian. Mourinho je namreč od julija leta 2016 živel v manchestrskem hotelu The Lowry, kjer bivanje stane 665 evrov na noč. The Special One nikoli ni kupil hiše ali stanovanja v Manchestru in je začel živeti v hotelu le malo po tistem, ko je dobil službo pri rdečih vragih. Izračunali so, da je Mourinho v hotelu bival kar 895 dni, okvirni strošek tako skupaj znese približno 600 tisoč evrov. Lep kupček denarja, kar pa v primerjavi z njegovo plačo in zajetno odškodnino ni več tako velika postavka.