Mourinho igralcem prepovedal ogled posnetkov katastrofalnega poraza z Bayernom

Tako Bayern kot Tottenham imata neulovljivo prednost na lestvici skupine B pred zasledovalcema, gre le za prestiž. Münchenčani bodo zasedli prvo mesto, na petih odigrnaih tekmah so zbrali 15 točk, Tottenham je drugi z enajstimi. Daleč zadaj sta srbska Crvena zvezda s tremi in atenski Olympiacos z eno osvojeno točko. Bayern je nanizal pet zmag (razlika v golih 21:4), Tottenham tri zmage (tri zaporedne), na začetku pa so doživeli po en remi in poraz.

Na sporedu je še zadnji krog skupinskega dela, glede na rezultate so Bavarci v vlogi favorita na domači tekmi. A Tottenham je s prihodom Joseja Mourinha na klop precej drugačno moštvo, kot je bilo pod Mauriciom Pochettinom. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih pod Portugalčevim vodstvom so spursi štirikrat zmagali in le enkrat izgubili (derbi z Manchester Unitedom).

napoved

Še bolj bo verjetno Londončane na drevišnji tekmi podžigal izid s prve medsebojne tekme v skupini. Tottenham je doživel katastrofalen poraz pred svojimi navijači, Bayern je zmagal kar s 7:2. Ta neprijetni poraz pa bo prav prišel izkušenemu trenerskemu lisjaku, kar Jose Mourinho zagotovo je. Portugalec je pripravil načrt za tekmo, med drugim je svojim varovancem prepovedal gledanje omenjene tekme."Prepovedal sem jim ogled vseh vsebin na to temo. Sam sem si tekmo ogledal nekajkrat, analizirali smo jo s štabom, vendar brez fantov. Želimo se osredotočiti na našo ekipo in kako bomo igrali," je povedal Mourinho, ki pa bo pred tekmo zanesljivo ta poraz tudi uporabil za (dodatno) motiviranje igralcev.

Portugalec bo tudi malce spočil nekaj ključnih igralcev (Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen, Serge Aurier), nekaj je še vedno poškodovanih (Hugo Lloris, Michel Vorm, Ben Davies, Erik Lamela, Harry Winks, Tanguy Ndombele). To obenem ponuja veliko prostora za rezerviste, ki dobijo manj igralnega časa: "To je izjemna priložnost za druge, da pokažejo, česa so sposobni. Igranje takih tekem je nekaj drugega, kot trening. Čaka nas ogromno tekem do konca leta, zato je razumljivo, da naredim nekaj menjav," je dejal Mourinho.Po nekaterih napovedih naj bi Tottenhamova postava izgledala takole: Gazzaniga, Walker-Peters, Foyth, Alderweireld, Rose, Sissoko, Dier, Eriksen, Lo Celso, Sessegnon, Lucas.