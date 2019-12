Mourinho: Bayern je odličen, a bi se z njim želel ponovno srečati

Nogometaši Tottenhama so v precej spremenjeni zasedbi izgubili še drugi medsebojni dvoboj z Bayernom in z 10 točkami zasedli drugo mesto v skupini B. Strateg Spursov Jose Mourinho je kljub porazu z 1:3 našel precej razlogov za zadovoljstvo, saj je še vedno v fazi zbiranja potrebnih informacij o svojih novih varovancih.



"Do zdaj nisem imel te možnosti, da bi lahko nekaj več minut za igro ponudil nogometašem, ki so bili v drugem ali celo tretjem planu. Za Ryana Sessegnona, na primer, vemo vsi, da je zelo nadarjen nogometaš, ki je prihodnost Tottenhama. Gre za plemenitega vezista, ki bo v nadaljevanju sezone dobil še več priložnosti za dokazovanje. Tekmo z Bayernom sem torej izkoristil za malce več eksperimentiranja, a z jasno željo po zmagi. Ne želim, da bi me kdor koli razumel drugače," je po porazu v bavarski prestolnici za otoške medije dejal Mourinho, ki bi si v izločilnih bojih – če bi bilo to mogoče – želel znova srečati z Münchenčani.