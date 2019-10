Bo Mourinho naslednik Pochettina pri Tottenhamu? Angleži so prepričani v to

"Klical ga je predsednik Reala Florentino Perez, tudi Argentinec je bil močno ogret za prihod v špansko prestolnico, a se je prvi moč Londončanov Daniel Levy spet izkazal in dokazal kot trd pogajalec in Pochettina ni izpustil iz rok, oziroma je zanj zahteval bajno odškodnino," je izčrpnaA Bola. O tem, da bo Mourinho novi trener Tottenhama pa najbolj zagovarjajo pri Sky Sportsu. "Tam so z Mournho tudi v poslovnih odnosih, saj je izkušeni Portugalec strokovni komentator pri tej komercialni športni otoški televiziji in njegove usluge mastno plačujejo," pišejo Otočani. Portugalski Record "ve" še več, prepričan je, da je prav Tottenhamnaslednja postaja v bogati trenerski karieri Joseja Mourinha. "Kako ogret je za prihod v London kTottenhamupove podatek, da je gladko zvabil francoski Lyon pa čeprav so mu ponujali visoko plačo, imel bi najvišjo med vsemi v francoski ligi in ob tem so mu obljubili, da bo imel proste roke ob zimskem, še posebej pa poletnem prestopnem roku."