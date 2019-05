Mourinho: Če Klopp pade v Madridu ... izgubiti tri finale LP mora biti zelo hudo

"Če Jürgen zmaga, je to zanj neverjeten dosežek. Če pa ne osvoji Lige prvakov …. uf, izgubiti tri finale Lige prvakov mora biti zelo, zelo hudo," je povedal Jose Mourinho za britanski SkySports. "Toda Klopp je zelo pozitiven človek, prepričan sem, da razmišlja le o tem, da dobi ta finale," je pristavil portugalski strateg, ki dobro ve, kako je zmagati finale Lige prvakov, saj je oba, v katerem je nastopil, dobil.

"Biti trener in razumeti, kaj pomeni za trenerja igrati finale Lige prvakov … vedno je negativna stran in ta je, da bosta ena ekipa in en trener izgubila," je izpostavil Mourinho. Ta se je tekom trenerske kariere izkazal kot izjemen strateg za velike tekme: na 15 finalnih obračunih v različnih tekmovanjih je le trikrat izgubil. Portugalec ostaja edini strateg, ki je uspel premagati Pepa Guardiolo v velikem finalu.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp pred finalom v Madridu nima tako vzpodbudne statistike finalov iz preteklosti: s svojimi zasedbami je igral v sedmih finalih, kar šest jih je izgubil. "Spursi ne osvajajo lovorik serijsko (nazadnje 2008 ligaški pokal, op. p.) in če bi osvojili svojo prvo Ligo prvakov bi bilo fantastično, bi lahko vodilo k temu, da bi začeli osvajati tudi domače lovorike, saj je Liga prvakov najpomembnejša lovorika," je še orisal Mourinho.