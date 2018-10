Mourinho: Chiellini in Bonucci bi morala predavati na fakulteti, kako se igra v obrambi

Spet je bila kriva prometna gneča, 55-letni Portugalec pa se je nazadnje odločil, da bo na stadion šel kar peš, zanimivo pa je, da ga navijači na poti niso prepoznali ... "Prav prijetno je bilo hoditi proti stadionu. Lahko sem razmišljal o marsičem, verjetno bom takšen način prihoda na tekmo še kdaj preizkusil," je na novinarski konferenci po tekmi z Juventusom , ki jo je Portugalčev Manchester United zasluženo izgubil, povedal Mourinho, ki ni videl, tako kot večina, popolne Juventusove dominacije na Old Traffordu. "Zaslužili smo si precej več od poraza. V prvem polčasu nismo bili pravi, gostje so pritiskali in tudi zasluženo vodili po prvem delu. V nadaljevanju smo odigrali veliko bolje, imeli kar nekaj zelo obetavnih situacij pred tekmečevimi vrati, toda na žalost nismo zadeli. Poraz je povsem nezaslužen," je zbrani sedmi sili "predaval" kontroverzni Mourinho in videl fantastično igro Juventusa v obrambi. " Giorgio Chiellini in Leonardo Bonucci bi morala predavati na Harvardu, kako se igra v obrambi. Bila sta brezhibna vseh 90 minut."

Nadaljevanje je bilo za rdeče vrage boljše, toda imeli so tudi nekaj smole, saj je Paul Pogba v 74. minuti zadel vratnico. Ostalo je pri tesni zmagi stare dame iz Torina, ki je tako še neporažena v tej skupini. Juve tudi še ni prejel gola v 270 minutah igre. "To je pravi pokazatelj moči Juventusa. Mislim, da so v tej sezoni zares v igri za osvojitev Lige prvakov. Gotovo bodo napadali "tripleto", osvojitev LP, italijanskega pokala in prvenstva. To je v vsej italijanski klubski zgodovini uspelo le meni zInterjem. Vem, da navijače in vodstvoJuventusa boli, ker ima ta podvig v vitrinah njihov največji sovražnik," je The Special One zbodel nekdanje tekmece v Serie A. Po mnenju Portugalca pa njegovi rdeči vragi še niso pripravljeni za največje podvige. "Mi še nismo na nivoju Cityja, Barce, Reala ali Juventusa. Moramo še trdo delati, verjamem, da bomo že v tej sezoni dvignili pripravljenost in da bomo sposobni loviti kakšno lovoriko," je zaključil Jose Mourinho, ki je med tekmo na provokacije gostujočih navijačev odgovoril z visoko dvignjenimi tremi prsti. Znak, da je na Apeninskem polotoku zInterjem trikrat zapored osvojil italijanski Scudetto. 55-letni strateg je domačim novinarjem, ki so v večini kritični do njegovega dela, ob koncu druženja vnovič zatrdil, da je na v Manchestru srečen in da sam ne namerava prekiniti sodelovanja z rdečimi vragi, s katerimi ga veže pogodba do konca sezone 2019/20. "Trenutno razmišljam samo o Manchester Unitedu," je spekulacije zavrnil Mou, ki bi si želel na Old Traffordu ostati tudi po preteku pogodbe.