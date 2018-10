Mourinho in Ronaldo drug proti drugemu: hladni odnosi vse od polfinala Lige prvakov z Barco

Portugalca Jose Mourinho in Cristiano Ronaldo, tako pišejo španski (in italijanski) mediji, že nekaj let nista v toplih odnosih, postrani naj bi se gledala že dobri sedem let, oziroma od dvoboja polfinala Lige prvakov proti Barceloni, ko so Katalonci s skupnim izidom 3:1 tlakovali pot v veliki finale najbolj prestižnega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu. Real je takrat spet ostal pred vrati finala Lige prvakov, Ronaldo in Mourinho pa sta preko medijev obtoževala drug drugega kot krivca, da se Madridčani niso uvrstili v finale na londonski Wembley. "Ronaldo, ki na dveh tekmah proti Barceloni ni dosegel gola, Katalonci so takrat po dveh golih Lionela Messijaže na prvi tekmi v Madridu bolj ali manj odločili potnika v finale, na povratni tekmi je bilo 1:1, gol za galaktike pa je zabil Marcelo. Ronaldo v teh dveh tekmah ni bil pravi, a je za to s prstom pokazal na rojaka Mourinha, češ da je zaukazal preveč obrambno taktiko na tekmah z Barco," se ASspominja maja 2011, ko je bil na sporedu dvoboj nogometnih titanov v polfinalu Lige prvakov.