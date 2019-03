Mourinho: 'Ko sem prispel v Madrid, so se igralci bali Lyona'

V treh poizkusih je Real Madrid med letoma 2011 in 2013 vselej izpadel v polfinalu najprestižnejšega evropskega tekmovanja , a je bil to glede na rezultate iz prejšnjih sezon vseeno velik napredek. Galaktiki so namreč pred tem kar šestkrat zapored svojo pot zaključili že v osmini finala.

The Special One je bil na klopi Reala najbližje evropskemu uspehu v svoji drugi sezoni, ko so na Santiago Bernabeu izpadli v polfinalu po streljanju enajstmetrovk proti Bayernu iz Munchna. Po Mourinhovih besedah je njegovim varovancem takrat zmanjkalo predvsem športne sreče, saj so strel z bele točke zapravili trije odlični izvajalci najstrožjih kazni - Cristiano Ronaldo, Kaka in Sergio Ramos.

Za konec se je dvakratni zmagovalec Lige prvakov s Portom in Interjem dotaknil še prihodnosti, saj se ga je od sredine decembra, ko je bil odpuščen s strani rdečih vragov, povezovalo s številnimi klubi:"Natančno vem, česa si želim, zato sem že zavrnil tri ali štiri možnosti. Na pravo ponudbo še čakam. V mislih nimam nobenega specifičnega kluba, ampak le velikost in ambicije kluba, za katerega si želim delati."