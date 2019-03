Mourinho: Mislim, da se bo City v četrtfinalu pomeril s Portom ali Ajaxom

"Manchester City ima za seboj zelo dobro sezono, toda iskreno mislim, da ima veliko sreče pri žrebu. Poglejmo skupinski del in zdaj osmino finala proti Schalkeju. Rekel bi, da bodo, ko izločijo Schalke, dobili Porto ali Ajax," je v analitični oddaji na ruski RT povedal Mourinho.

Pokomentiral je tudi senzacijo Ajaxa, ki je v osmini izločil aktualne prvake, nogometaše Real Madrida. "Nizozemci so storili točno to, kar so počeli na prvi tekmi, toda tam so si privoščili dve napaki, ki jih je Real kaznoval. Na povratni tekmi je bilo podobno, toda Real so spravili v težek položaj. V tekmo so šli z zavedanjem, da nimajo kaj izgubiti, pritisk je bil na strani Realovih nogometašev. Ko so zabili prvi gol, se je Real moral odzvati, zadel je dve vratnici, toda ko vidiš, da ti ne gre, pride pritisk, na drugi strani pa za druge to pomeni odločnost," je povedal Mourinho.