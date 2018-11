Mourinho na Old Traffordu vsaj do konca sezone?

Nogometaši Manchester Uniteda so z zmago na gostovanju v Torinu – šlo je za tekmo 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov – premagali Juventus (2:1), s čimer si je trener Jose Mourinho za nekaj časa ’kupil’ mir na Old Traffordu. A z vsakim prvenstvenim spodrsljajem, zadnjega je doživel proti mestnemu tekmecu Manchester Cityju (3:1), je jasno, da njegovih težav še ni konec. Da se njegov trenerski stolček znova trese. Po dvanajstih tekmah Premier League je z rdečimi vragi na skromnem 8. mestu, s čimer niti navijači niti lastniki niso najbo lj zadovoljni.

Znova je aktualno njegovo slovo iz teatra sanj, a menda šele po končani sezoni in to ob predpostavki, da si moštvo ne zagotovi nastopa v nejelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Pogodbo s klubom ima sicer do junija 2020, a v aneksu k pogodbi so zapisali, da bi sledila predčasna prekinitev v primeru neuvrstitve v Ligo prvakov. To bi pomenilo, da bi mu ob slovesu poplačali le leto dni pogodbe (15 milijonov evrov), ne pa poplačali dogovora v celoti (30 milijonov evrov).

Lastniki Manchester Uniteda že nekaj časa skušajo narediti vse, da bi ga nasledil trener Tottenhama Mauricio Pochettino, v kolikor ga bodo lahko v klub zvabili šele po koncu sezone, pa ne bodo za vsako ceno z Old Trafforda naganjali Portugalca. Ravno zaradi tega se zdi, da je vedno manj možnosti, da bi ga odslovili v krakem. Trenutno ima United sedem točk manj od Tottenhama, ki je po dvanajstih prvenstvenih krogih četrti, torej ta hip zadnji premierligaš z vozovnico za Ligo prvakov.

