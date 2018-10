Mourinho ob vprašanjih o Zidanu s prstom proti novinarju: Prisluškuje mi!

V torek si boste lahko ob 20.45 na Kanalu A in VOYO ogledali obračun evropskih velikanov Bayerna in Ajaxa, v sredo pa na Otok, natančneje na londonski Wembley, prihaja Barcelona, ki se bo prav tako ob 20.45 udarila s Tottenhamom.

Zinedine Zidane je ime, ki se po Otoku omenja že nekaj časa. Francoskega trenerja, ki je nazadnje izjemno uspešno vodil madridski Real , britanski mediji skupaj z nekaterimi dobro obveščenimi francoskimi kolegi vidijo na klopi Manchester Uniteda . Pritisk nad Josejem Mourinhom je že nevzdržen, saj se je Portugalec vse od začetka nove sezone že zapletel v številne "bitke" z varovanci in klubskim vodstvom, a bolj zaskrbljujoči so rezultati rdečih vragov, ki so po zadnjem porazu v Premier League padli že na deseto mesto na lestvici.

Tabolid The Sunje pred tekmo z Valencio poročal, da je Zidane kljub govoricam, da bi lahko že v kratkem prevzel vodenje slovitega kluba (za pomočnika naj bi si izbral nekdanjega branilca in kapetana vragov Patrica Evraja), poklical Mourinha in mu zatrdil, da ga njegova služba ne zanima. Eden od španskih novinarjev je Portugalca v ponedeljek vprašal o omenjenih informacijah, a se mu je Mourinho z dobršno mero smeha in dobre volje mojstrsko izognil.

Misli, da njegova služba ne visi na nitki

"Za tabo sedi tisti, ki je to napisal. Vprašaj njega," je novinarju svetoval Mourinho, toda Britancu Neilu Custisu, na katerega je s prstom pokazal Portugalec, ni bilo preveč do smeha. "On je tisti, ki mi je v moj telefon podtaknil prisluškovalno napravo," je na svojo žepno napravo še pokazal Mourinho.