Mourinho ovrgel govorice o povratku na klop Real Madrida

"Ne želim hraniti zgodb, ki ne obstajajo," se je pred tekmo z Realom na govorice, ki ga povezujejo z nekdanjim klubom, odzval Jose Mourinho . "Edino, kar obstaja, je to, da imam z Benfico še eno leto pogodbe. Gre za posebno pogodbo, saj je bila podpisana med predsedniškimi volitvami kluba. V njej je klavzula, ki jo lahko zlahka prekineva jaz ali Benfica. Z Realom Madridom ni ničesar."

Mourinho je dodal, da bi si želel izločiti Real Madrid, obenem pa si želi uspeha za Alvara Arbeloa, ki ga je kot trener belega baleta vodil na 122 tekmah. "Rad bi izločil Real Madrid, a hkrati bi rad, da Alvaro osvoji La Ligo in ostane v Madridu še vrsto let. Je zelo sposoben, v sebi ima veliko madridizma in osebnost, potrebno za vodenje Reala, kar ni za vsakogar."

63-letni Mourinho je z Realom osvojil naslov španskega prvaka, španski kraljevi pokal in španski superpokal, na obdobje v Madridu pa je izjemno ponosen. "Realu sem dal vse," je poudaril. "Vse, kar sem imel. Naredil sem dobre in slabe stvari, a dal sem maksimum. Ko profesionalec zapusti klub s takšnim občutkom, ostane povezava za vse življenje. Odšel sem pred 12 leti in vedno sem čutil, da naklonjenost ostaja."