Liga prvakov

Mourinho ovrgel govorice o povratku na klop Real Madrida

Lizbona, 17. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Jose Mourinho

Jose Mourinho, karizmatični in prekaljeni trener Benfice, je pred nocojšnjo prvo tekmo končnice Lige prvakov proti Real Madridu, zanikal namigovanja o morebitni vrnitvi na klop madridskega velikana. Namesto tega bo Madridčane skušal izločiti, prenos pa od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

"Ne želim hraniti zgodb, ki ne obstajajo," se je pred tekmo z Realom na govorice, ki ga povezujejo z nekdanjim klubom, odzval Jose Mourinho. "Edino, kar obstaja, je to, da imam z Benfico še eno leto pogodbe. Gre za posebno pogodbo, saj je bila podpisana med predsedniškimi volitvami kluba. V njej je klavzula, ki jo lahko zlahka prekineva jaz ali Benfica. Z Realom Madridom ni ničesar."

FOTO: 24ur.com

Mourinho je dodal, da bi si želel izločiti Real Madrid, obenem pa si želi uspeha za Alvara Arbeloa, ki ga je kot trener belega baleta vodil na 122 tekmah. "Rad bi izločil Real Madrid, a hkrati bi rad, da Alvaro osvoji La Ligo in ostane v Madridu še vrsto let. Je zelo sposoben, v sebi ima veliko madridizma in osebnost, potrebno za vodenje Reala, kar ni za vsakogar."

63-letni Mourinho je z Realom osvojil naslov španskega prvaka, španski kraljevi pokal in španski superpokal, na obdobje v Madridu pa je izjemno ponosen. "Realu sem dal vse," je poudaril. "Vse, kar sem imel. Naredil sem dobre in slabe stvari, a dal sem maksimum. Ko profesionalec zapusti klub s takšnim občutkom, ostane povezava za vse življenje. Odšel sem pred 12 leti in vedno sem čutil, da naklonjenost ostaja."

Mourinho pričakuje drugačen Real od tistega, ki je 28. januarja v zadnjem krogu skupinskega dela izgubil z 2:4 v Lizboni. Ta zmaga, po pravem čudežu, je Benfici omogočila preboj v končnico.

Madridčani, ki so po odpustitvi Xabija Alonsa imenovali Arbeloo za trenerja, v tekmo vstopajo s tremi zaporednimi ligaškimi zmagami. "Pričakujem Real Madrid, ki je glavni kandidat za osvojitev Lige prvakov," je dejal Mourinho. "Premagati Real enkrat je zelo težko, dvakrat je še težje. Zmagati trikrat ali jih izločiti v dvoboju na izpadanje pa je še zahtevneje."

nogomet liga prvakov real madrid mourinho benfica

