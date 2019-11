Mourinho hvaležen mlademu pobiralcu žog: 'Pomagal nam je s pomembno podajo'

Jose Mourinho je dečku ob črti, ki označuje rob igrišča, podal roko in ga objel, kasneje pa ni mogel mimo številnih pohval. V drugem delu je Tottenham namreč zaostajal z 1:2, ko je deček reagiral na situacijo na igrišču. Izredno hitro je žogo, ki je zletela v avt, podal nazaj nogometašem Tottenhama in iz te akcije je Kane zadel za 2:2. "Rad imam inteligentne pobiralce žog, kar sem bil tudi sam. Bil je izjemen. Spremlja tekmo, razume igro in pomagal nam je s pomembno podajo," je razlagal Portugalec in nadaljeval: "Na stadionu ni zato da bo gledal tribuno, reflektorje in šale navijačev. Vživel se je v tekmo in zelo dobro igral."

Kasneje je Mourinho dečka želel povabiti še v slačilnico med zvezdnike Tottenhama, a je že zapustil stadion.