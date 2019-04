Mourinho trdi: Izpada Barce in Juveta me ne bi presenetila

Prizor s prve četrtfinalne tekme z manchestrskega stadiona Old Trafford, kjer je po zaslugi avtogola Luka Shawa Barcelona premagala Man. United z 1:0.

Prav na gostovanju v Torinu je Jose Mourinho slavil eno zadnjih večjih zmag na klopi Manchester Uniteda , preden se je moral sredi decembra posloviti od vodenja "rdečih vragov". Portugalec je s svojimi varovanci v skupinskem delu aktualnega tekmovanja presenetil Juventus (1:2) in v svojih zadnjih izjavah pred povratnimi dvoboji, ki jih boste lahko spremljali tudi na Kanalu Ain VOYO, pravi, da tudi Ajax pred tekmo v prestolnici Piemonta ni brez možnosti po uvodnem remiju z 1:1 .

Tudi Juventus s serijskim osvajalcem evropskih naslovov in prvim strelcem tekmovanja Cristianom Ronaldom bi po mnenju Mourinha lahko "trpel".

'Vsi imajo 12,5-odstotne možnosti za naslov'

"Barcelona in Juventus sta v majhni prednosti, a ne bi me presenetilo, če bi eden od njiju ali oba izpadla," je za Russia Todaypovedal Mourinho. "Rezultati kažejo na to, da imajo možnosti vsi. Nihče ne gre na povratno tekmo z mislijo: 'Vse je odločeno, naprej smo!' Ali pa: 'Nemogoče je, da se uvrstimo naprej!'

Mourinho, ki še naprej išče naslednjega delodajalca po dobrih dveh sezonah na klopi Uniteda, je napovedovanje razpleta četrtfinalnega para Man. City ‒ Tottenham označil kot "res, zelo, zelo težko", a vseeno stavi na ekipo svojega velikega rivala Josepa Guardiole.

"Rekel bi (da bo napredoval, op. a.) City. A veliko dvomov imam. Manchester City rečem zato, ker moram izbrati enega ali drugega. Resnično lahko uspe tudi Tottenhamu. Tekma bo težka. Na koncu koncev imajo vsi 12,5-odstotne možnosti za osvojitev naslova," je v smehu še povedal Portugalec.

