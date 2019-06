Mourinho prepričan, da Liverpool lahko ponovi Realov dosežek

Le enemu moštvu je uspelo ubraniti naslov prvaka v obdobju sedanje, sodobne Lige prvakov, to je madridski Real. A glede na napovedi Joseja Mourinha je tudi Liverpool na dobri poti. "Veste, da je Real Madrid osvojil tri v nizu in zakaj to ne bi uspelo Liverpoolu s tem kakovostnim moštvom, dobrim vzdušjem, odnosi, klubom, trenerjem, igralci, navijači? Zakaj ne bi njim uspelo?" je za beIN Sports dejal Portugalec, a ob tem opozoril na konkurenco.

"Zapisal sem si moštva, ki želijo osvojiti Ligo prvakov: Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool. Imate sedem, osem moštev, ki si želijo pokala, in le enemu bo uspelo,"je še dejal Portugalec.

tekma

V televizijskem studiu je bil Mourinho v družbi še enega nekdanjega izkušenega trenerskega "mačka", Francoza Arsena Wengerja. Ta je tudi dodal nekaj svojih misli in, zanimivo, Mourinho se je kar strinjal z njim. "Tekma je bila odločena po dveh ustavljenih akcijah, enajstmetrovki in kotu, tako kot se velikokrat zgodi na velikih tekmah. Osebno mislim, da je bil to zelo zelo povprečen Liverpool. Mislim, da je imel Tottenham veliko priložnost, vendar mu je manjkal 'ubijalski' instinkt. Mislim, da je bila to bolj psihološka ovira kot pa stvar kakovosti. Zdelo se mi je, da verjamejo, ne da bi resnično 100-odstotno verjeli, da lahko uspejo,"je pokomentiral finalno tekmo nekdanji dolgoletni trener Arsenala.