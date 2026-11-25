Slabo je domač obračun proti PSV iz Eindhovna začel Real Madrid. Razigrani in hitri gosti so imeli številne lepe priložnosti, a jih vse zapravili, gol pa so dosegli z bele pike po posredovanju sobe za Var. Zadel je Ivan Perišić.

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Resda je že v prvem delu Vinicius Junior zadel vratnico, toda siloviti preobrat se je začel v drugem polčasu. Real je močno pritisnil in izenačil po golu Federica Valverdeja, nato pa je z mojstrovino na sceno stopil Jude Bellingham in s sijajnim volejem zabil za vodstvo kraljevega kluba. Dva gola je nato dosegel še Kylian Mbappe, piko na i pa je postavil Vinicius Junior (5:1).

Jose Mourinho FOTO: Profimedia

Po tekmi je precej pozornosti požel trener belega baleta Jose Mourinho, ki je razkril ozadje preobrata po neprepričljivem prvem polčasu. Novinarje je zanimalo, kaj se je med odmorom dogajalo v domači slačilnici, saj je Real po premoru povsem prevladoval na igrišču. Mourinho vseh podrobnosti seveda ni želel razkriti ...

"Slačilnica je kot Las Vegas. Kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu. Pogovorili smo se. Smo prijatelji in smo se pogovorili," je za AS med drugim dejal portugalski strateg. Kasneje je na novinarski konferenci vendarle nekoliko dvignil zaveso in pojasnil, da ključ ni bil v motivacijskih govorih, temveč v videoanalizi. Po njegovem mnenju je bil prvi polčas Reala daleč pod pričakovanji, saj njegovi igralci niso dobivali dvobojev in niso izvajali dovolj agresivnega pritiska.

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"Z analitiki smo poiskali tri ali štiri posnetke, s katerimi smo igralcem pokazali, kaj počnemo narobe. Govor je bil kratek, saj slika pove več kot besede. Ogledali smo si tri različne akcije, eno obrambno in dve napadalni. Vizualni prikaz igralcem močno olajša razumevanje," je pojasnil Mourinho.

Real Madrid - PSV Eindhoven FOTO: Sofascore.com

Pomembno vlogo pri preobratu je odigrala tudi trojna menjava ob polčasu. Mourinho ni želel kritizirati nogometašev, ki jih je zamenjal, temveč je svojo odločitev označil za taktično potezo. Pojasnil je, da je moral upoštevati več dejavnikov. Nekateri igralci so že imeli rumene kartone, nasprotnik pa je bil nevaren predvsem v protinapadih. Obenem dva osrednja branilca, ki sicer nosita največje breme v obrambi, po njegovih besedah nista bila v najboljši formi.

Jose Mourinho FOTO: Profimedia

Kljub visoki zmagi Mourinho ni povsem zadovoljen. Real Madrid ima zdaj v skupinskem delu lige prvakov maksimalnih 15 točk in je v odličnem položaju za napredovanje, vendar trener opozarja na težavo, ki jo želi čim prej odpraviti. "Preobrati prinašajo dober občutek, vendar so tudi zelo nevarni. S tveganji, ki jih prevzemamo, se lahko stvari hitro obrnejo v napačno smer. Nočem živeti v negotovosti, ali bomo v tekmo vstopili dobro ali slabo," je opozoril Mourinho.

Po njegovem mnenju mora Real Madrid predvsem izboljšati pristop od prve minute, saj zgolj zanašanje na reakcijo po slabem začetku dolgoročno ne more biti recept za uspeh. Trener se je dotaknil tudi tveganj, ki so jih sprejeli med tekmo, zlasti v zvezi z igralci, ki so že imeli rumeni karton ali pa so se pred kratkim vrnili po poškodbi.

Federico Valverde vs PSV FOTO: Sofascore.com

"Trojna menjava je bila posledica več dejavnikov. Imeli smo dva igralca z rumenima kartonoma na tekmi, na kateri se je nasprotnik močno zanašal na protinapade – to je bilo tveganje. Poleg tega naša glavna osrednja branilca očitno nista bila v najboljši formi."

Opozorilo kljub ugodnemu položaju

Real Madrid ima v svoji skupini Lige prvakov trenutno 15 točk, Mourinho pa si želi zagotoviti še nekaj pozitivnih rezultatov, da bi se ekipa izognila dodatnim kvalifikacijam (play-offu). Vendar pa je izrazil nezadovoljstvo nad dejstvom, da ekipa pogosto ne začne tekem z enako intenzivnostjo, kot jo pokaže takrat, ko mora loviti zaostanek. Poudaril je, da je to področje, na katerem je treba na treningih še veliko postoriti.

Jude Bellingham je s pravo mojstrovino vložil kandidaturo za gol sezone. Otočan je zadel s prekrasnim volejem z roba kazenskega prostora. FOTO: AP

Opozoril je, da je zanašanje na preobrate nevarna strategija, ki lahko privede do neugodnih izidov. "Čeprav je občutek ob preobratu seveda prijeten, tveganja, ki jih sprejemamo, pomenijo, da gre lahko hitro kaj narobe. Nočem živeti v negotovosti glede tega, ali bomo tekmo začeli dobro ali slabo," je dejal Mourinho.

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