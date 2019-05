Mourinho še 'posolil' rane ob Ajaxovem grenkem porazu

Nogometaši Ajaxa so doživeli podobno usodo, kot jo je Barcelona. Po zanesljivem vodstvu, ko so bili že z nogo in pol v velikem finalu Lige prvakov, je prišlo do neverjetnega preobrata. Svoj komentar na dogajanje je prispeval tudi Jose Mourinho, ki je bil precej predvsem kritičen do obrambe Ajaxa, predvsem Daleyja Blinda in Matthijsa de Ligta.

Nogometaši Ajaxa še dolgo ne bodo mogli pozabiti, kaj se jim je zgodilo na povratni tekmi polfinala Lige prvakov. Morda nikoli ne bodo uspeli preboleti tega bolečega poraza, ki jih je ustavil tik pred finalom, ko so bili tam že skoraj z nogo in pol ob skupnem vodstvu s 3:0. A zgodil se je še preobrat,ki bo šel v nogometno zgodovino, pa čeprav je bila navijaška kulisa sijajna. O tem priča tudi dogodek z začetka tekme, ko so navijači Ajaxa prepevali Marleyevo "Don't worry, be happy," a se nato ni razpletlo po veselih in optimističnih notah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jose Mourinho, ki trenutno deluje kot televizijski sokomentator, je dodal kritično os, kar se tiče Ajaxa in je na vprašanje, ali bi morala nizozemska zasedba po visokem vodstvu zamenjati filozofijo igre, dejal: "Kar se mene tiče, brez dvoma. Zame je filozofija tisto, kar moštvu omogoča, da raste v pravo smer. Vsako moštvo "raste" in zato rabiš filozofijo, stil igre, ki je prilagojen kvaliteti igralcev. Ajax si zasluži vse čestitke za to, vendar je nogomet tudi športni boj in takrat potrebuješ strategijo. Včasih moraš delovati tudi proti svoji filozofiji, da zmagaš tekmo. A oni so igrali so najprej, se držali svoje filozofije in v drugem polčasu je bilo, kot da igrajo proti zasedbi Vitesseja iz nizozemske lige. Tottenham je zamenjal način igre, imeli so srečo in "bogove" nogometa na svoji stran. Mislim da pri Ajaxu še vedno ne verjamejo, kaj se jim je zgodilo."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdanji trener Manchester Uniteda je prav tako mnenja, da je slaba igra Daleyja Blinda in Matthijsa de Ligt tudi vzrok za slabo organizacijo v obrambi in razpad sistema. "Videli smo kar nekaj situacij, ko sta bila Blind in de Ligt zunaj svojih položajev. Osnovna stvar je, da ko imaš prednost, držiš ravnotežje, ne sme se ti zgoditi, da se to poruši. Ravnotežje pa se začne z branilsko linijo, ki mora biti na pravem položaju in pravim številom igralcev, ki morajo stati za linijo, kjer je žoga," pravi Mourinho. O finalu pa je dejal: "V težavah bom, kjer sta mi tako Mauricio (Pochettino, op.p.) in Jürgen (Klopp, op.p.) zelo všeč in ju cenim in mislim, da si oba zaslužita osvojiti trofejo."