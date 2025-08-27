Mourinho se vrača, Benfica in Fenerbahče za Ligo prvakov

Na tekmi v Turčiji so domačini od 71. minute igrali z nogometašem več, a tega niso uspeli izkoristiti. "Nismo imeli dovolj kreativnosti, hitrosti in širine, da bi jih lahko premagali. Ampak vse je še odprto. Zavedam se, da so zelo kakovostni in da je njihov stadion zanje prednost, za nas pa nasprotno," je po prvi tekmi povedal portugalski nogometni strokovnjak Jose Mourinho.

Ta je za enega najodmevnejših uspehov kariere poskrbel pred več kot 20 leti, ko je s Portom osvojil Ligo prvakov, svojo trenersko pot pa je začel prav na klopi Benfice, katero je vodil med septembrom in decembrom leta 2000. Do omenjenega portugalskega kluba kljub temu ne čuti ničesar, kar je jasno izrazil že pred tekmo v Turčiji: "Zmeraj premagam Benfico, saj so moje ekipe boljše od njih. Moj Porto je bil veliko boljši, moj Manchester United je bil boljši, morda celo Leiria (portugalski drugoligaš, ki ga je Mourinho vodil po odhodu iz Benfice in pred selitvijo k Portu, op. a.)."