Mourinho se vrača, Benfica in Fenerbahče za Ligo prvakov

Lizbona, 27. 08. 2025 11.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Na povratni tekmi play-offa za uvrstitev v Ligo prvakov se bosta danes pomerila Benfica in Fenerbahče. Kluba sta se na prvi tekmi razšla brez zadetkov, pred nami pa je vsekakor vroč obračun med portugalskim podprvakom, ki bo v vlogi favorita, in turškim velikanom, katerega s klopi vodi legendarni Jose Mourinho. Tekmo si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.45.

Na tekmi v Turčiji so domačini od 71. minute igrali z nogometašem več, a tega niso uspeli izkoristiti. "Nismo imeli dovolj kreativnosti, hitrosti in širine, da bi jih lahko premagali. Ampak vse je še odprto. Zavedam se, da so zelo kakovostni in da je njihov stadion zanje prednost, za nas pa nasprotno," je po prvi tekmi povedal portugalski nogometni strokovnjak Jose Mourinho.

Ta je za enega najodmevnejših uspehov kariere poskrbel pred več kot 20 leti, ko je s Portom osvojil Ligo prvakov, svojo trenersko pot pa je začel prav na klopi Benfice, katero je vodil med septembrom in decembrom leta 2000. Do omenjenega portugalskega kluba kljub temu ne čuti ničesar, kar je jasno izrazil že pred tekmo v Turčiji: "Zmeraj premagam Benfico, saj so moje ekipe boljše od njih. Moj Porto je bil veliko boljši, moj Manchester United je bil boljši, morda celo Leiria (portugalski drugoligaš, ki ga je Mourinho vodil po odhodu iz Benfice in pred selitvijo k Portu, op. a.)."

Bruno Lage in Jose Mourinho
Bruno Lage in Jose Mourinho FOTO: Profimedia

Vseeno pa je Mourinho portugalske podprvake opisal kot odlično ekipo s številnimi izkušenimi posamezniki, obenem pa pokritiziral vodstvo Fenerbahčeja. "Mislim, da se klub v kvalifikacijah za Ligo prvakov ni dovolj potrudil. Če bi bila uvrstitev primarni cilj, bi naredili nekaj v smislu prihodov," je dejal Mourinho, ki je poleti izgubil število pomembnih igralcev. Med drugimi so odšli Filip Kostić, Allan Saint Maximin, Edin Džeko in Dušan Tadić.

Tekme, ki Benfici prinaša možnost, da še peto leto zapored zaigra med evropsko elito, se veseli tudi domači strateg Bruno Lage: "Zelo si želimo igrati v Ligi prvakov. To je za klub pomembno iz nogometnega in finančnega vidika. Potrebujemo zmago, nasproti pa nam stoji izjemno kakovostna ekipa s trenerjem, ki je to tekmovanje že dvakrat osvojil. Mourinho pozna Benfico, pozna naš stadion. Pričakujem taktično tekmo, na kateri bomo potrebovali fantastično podporo navijačev."

UEFA LP: Fenerbahče - Benfica
UEFA LP: Fenerbahče - Benfica FOTO: VOYO

 

