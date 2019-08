Mourinho delil nasvete Lampardu pred tekmo v Istanbulu

Dvoboj zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO) bo v sredo zvečer v Istanbulu, Chelsea pa bo potreboval precej boljšo igro, če želi presenetiti velikega favorita. Tudi stavnice govorijo v prid Jürgena Kloppa in njegovih redsov, Lampard pa bo potreboval kakšno spremembo v moštvu. Morda bo poslušal nasvet Joseja Mourinho , ki kot gost v televizijskih oddajah rad na široko deli nasvete svojim trenerskim kolegom.

Portugalec je prepričan, da bi moral Lampard v postavo vrniti Marcosa Alonsa, Olivierja Girouda, N 'Gola Kanteja in dati priložnost Christianu Pulisicu. "Chelsea je bil premehak, manjkalo je kompaktnosti v obrambi in niso bili dovolj agresivni, pa tudi preveč prostora je bilo med linijami. Če lahko Kante igra 30 do 35 minut, mora začeti tekmo, pa čeprav vse skupaj traja le eno uro," je dejal Mourinho, ki svetuje postavitev 4-4-1-1 in naslednjo postavo: Kepa, Azpilicuteta, Christensen, Zouma, Alonso, Pedro, Kante, Jorginho, Pulišić, Kovačić, Giroud.

"Moštvo potrebuje več izkušenih igralcev na terenu. Dobra moštva se vedno branijo kompaktno, gre za osnovne principe igre. Moraš se braniti kompaktno, Chelsea ni bil niti blizu temu, zato je imel United lahko delo," je še na to temo povedal Mourinho.

