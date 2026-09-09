Mourinho v svojem slogu: Če ste v težavah, pokličite mene

Jose Mourinho na tekmi madridskega Reala in Interja FOTO: Profimedia

Pravi čudež je, da smo v torek na Bernabeuu skupaj videli samo tri gole. Tako domači Real kot italijanski gosti bi lahko nasprotnikovo mrežo stresli še nekajkrat, a se je beli balet pred domačimi navijači tako veselil pomembne zmage z 2:1. Ta je bila seveda ključnega pomena v luči ligaškega neuspeha proti Real Betisu. Jose Mourinho je tako svoje drugo evropsko poglavje na klopi 15-kratnih prvakov začel z zmago, ki ji seveda ne bo gledal v zobe, a portugalski strateg se zaveda, da je pred njim še veliko dela. "Takšne tekme mi niso všeč. Lahko bi zmagali s 5:0 ali remizirali s 5:5. Vsi imajo radi takšne rezultate, razen trenerjev. Seveda pa veliko raje vidim, da igramo malce slabše in na koncu zmagamo, kot da smo dobri in izgubimo, kot smo proti Betisu," je povedal 61-letnik, ki je v nadaljevanju, ob vprašanju, zakaj misli, da ga je predsednik Reala Florentino Perez vrnil na Bernabeu, spomnil na svoje najboljše čase: "Ker je bila situacija neugodna. Če je vse rožnato, potem to ni zame. Če imate težave, pa pokličite Mourinha."

Kylian Mbappe in Luis Figo FOTO: Profimedia

Inter je odlično začel tekmo in bil nekaj odličnih posredovanj domačega vratarja Thibauta Courtoisa oddaljen od prevzema vodstva. Nato pa so si v obrambi privoščili napako, ki jo je s pridom izkoristil neizprosni Kylian Mbappe, ki je novo sezono Lige prvakov začel tam, kjer je končal prejšnjo: z doseganjem golov. Pred tekmo mu je na zelenici legendarni Luis Figo izročil nagrado za najboljšega strelca minule sezone evropske elite, Francoz, ki je bil med tekmo deležen tudi nekaj negodovanja s strani domačih navijačev, pa je takoj pokazal, da bo tudi letos nadaljeval z odlično strelsko formo. "Mbappe je na tekmi vložil veliko truda in ogromno pretekel. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da je zabil izredno pomemben gol. Imel je še nekaj priložnosti, ki jih ponavadi izkoristi, a to me ne skrbi, saj vem, da bo vedno zabijal gole. Tudi letos bo zagotovo najboljši strelec Lige prvakov, z njim ne bi mogel biti bolj zadovoljen," je povedal Mourinho, hvalospev pa mu je Francoz hitro vrnil: "Mourinho je človek, zaradi katerega se počutiš živega. Daje ti občutek, da si poseben. Na treningih od nas zahteva ogromno intenzitete, ko imaš takšnega trenerja, ga ne želiš razočarati in hočeš vedno dati vse od sebe."

Thibaut Courtois FOTO: Profimedia

Pri belem baletu so si enotni: Courtois je bil heroj tekme

Belgijski vratar v domačih vratih je proti nerazzurrom uprizoril zase značilno briljantno predstavo na evropskem odru. Celotno srečanje je paral živce nasprotnikom, ki so zaradi njegovih obramb in odličnih posredovanj kljub ogromno dobrim priložnostim zabili zgolj en gol. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je nagrada za najboljšega igralca tekme sicer romala v roke domačega kapetana Federica Valverdeja, ki je izkoristil veliko napako gostujočega vratarja Josepa Martineza in povišal vodstvo kraljevega kluba, a v taboru belega baleta so si enotni, da je bil najboljši posameznik Courtois. "Če si nocoj ni zaslužil nagrade za najboljšega igralca, potem si je ne bo nikoli. Ne vem, kdo podeljuje to nagrado, a tekmo je očitno prespal. Courtois je bil očitno najboljši posameznik, seveda pa s tem ne želim ničesar odvzeti Valverdeju, ki je bil prav tako odličen," je bil iskren portugalski strateg.

Federico Valverde FOTO: Profimedia

Z njegovimi besedami pa se je takoj po tekmi strinjal tudi Valverde, ko je v roke prejel čislano individualno trofejo: "Ne morem verjeti, da sem jaz dobitnik te nagrade. V popolnosti si jo je zaslužil Courtois. Nocoj nas je on rešil," je povedal Urugvajec, ki je bil kljub zmagi tudi kritičen do svoje ekipe: "Trener nam je dal jasno vedeti, da moramo žogo, predvsem na njihovi polovici, veliko držati v naših nogah in da moramo biti mirni. Tega se nismo držali. Prav je, da smo samokritični, pomembno je, da smo prišli do zmage, a v drugem polčasu nismo igrali dobro."

Trent Alexander-Arnold FOTO: Profimedia

Eksperiment s Trentom se ni popolnoma obnesel