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Liga prvakov

Mourinho v svojem slogu: Če ste v težavah, pokličite mene

Madrid, 09. 09. 2026 08.15 pred 2 urama 4 min branja 28

Avtor:
Lu.M
Jose Mourinho

Madridski Real je na prvem evropskem izzivu letošnje sezone doma z 2:1 premagal Inter. Svoj (drugi) ognjeni krst med evropsko elito na klopi belega baleta je uspešno prestal Jose Mourinho, ki je po srečanju postregel z nekaj svojimi izvirnimi izjavami. Z zmago je bil seveda zadovoljen, a je poudaril, da mu tako nore tekme niso všeč.

Jose Mourinho na tekmi madridskega Reala in Interja
Jose Mourinho na tekmi madridskega Reala in Interja
FOTO: Profimedia

Pravi čudež je, da smo v torek na Bernabeuu skupaj videli samo tri gole. Tako domači Real kot italijanski gosti bi lahko nasprotnikovo mrežo stresli še nekajkrat, a se je beli balet pred domačimi navijači tako veselil pomembne zmage z 2:1. Ta je bila seveda ključnega pomena v luči ligaškega neuspeha proti Real Betisu. Jose Mourinho je tako svoje drugo evropsko poglavje na klopi 15-kratnih prvakov začel z zmago, ki ji seveda ne bo gledal v zobe, a portugalski strateg se zaveda, da je pred njim še veliko dela.

"Takšne tekme mi niso všeč. Lahko bi zmagali s 5:0 ali remizirali s 5:5. Vsi imajo radi takšne rezultate, razen trenerjev. Seveda pa veliko raje vidim, da igramo malce slabše in na koncu zmagamo, kot da smo dobri in izgubimo, kot smo proti Betisu," je povedal 61-letnik, ki je v nadaljevanju, ob vprašanju, zakaj misli, da ga je predsednik Reala Florentino Perez vrnil na Bernabeu, spomnil na svoje najboljše čase: "Ker je bila situacija neugodna. Če je vse rožnato, potem to ni zame. Če imate težave, pa pokličite Mourinha."

Kylian Mbappe in Luis Figo
Kylian Mbappe in Luis Figo
FOTO: Profimedia

Inter je odlično začel tekmo in bil nekaj odličnih posredovanj domačega vratarja Thibauta Courtoisa oddaljen od prevzema vodstva. Nato pa so si v obrambi privoščili napako, ki jo je s pridom izkoristil neizprosni Kylian Mbappe, ki je novo sezono Lige prvakov začel tam, kjer je končal prejšnjo: z doseganjem golov. Pred tekmo mu je na zelenici legendarni Luis Figo izročil nagrado za najboljšega strelca minule sezone evropske elite, Francoz, ki je bil med tekmo deležen tudi nekaj negodovanja s strani domačih navijačev, pa je takoj pokazal, da bo tudi letos nadaljeval z odlično strelsko formo.

"Mbappe je na tekmi vložil veliko truda in ogromno pretekel. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da je zabil izredno pomemben gol. Imel je še nekaj priložnosti, ki jih ponavadi izkoristi, a to me ne skrbi, saj vem, da bo vedno zabijal gole. Tudi letos bo zagotovo najboljši strelec Lige prvakov, z njim ne bi mogel biti bolj zadovoljen," je povedal Mourinho, hvalospev pa mu je Francoz hitro vrnil: "Mourinho je človek, zaradi katerega se počutiš živega. Daje ti občutek, da si poseben. Na treningih od nas zahteva ogromno intenzitete, ko imaš takšnega trenerja, ga ne želiš razočarati in hočeš vedno dati vse od sebe."

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
FOTO: Profimedia

Pri belem baletu so si enotni: Courtois je bil heroj tekme

Belgijski vratar v domačih vratih je proti nerazzurrom uprizoril zase značilno briljantno predstavo na evropskem odru. Celotno srečanje je paral živce nasprotnikom, ki so zaradi njegovih obramb in odličnih posredovanj kljub ogromno dobrim priložnostim zabili zgolj en gol. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je nagrada za najboljšega igralca tekme sicer romala v roke domačega kapetana Federica Valverdeja, ki je izkoristil veliko napako gostujočega vratarja Josepa Martineza in povišal vodstvo kraljevega kluba, a v taboru belega baleta so si enotni, da je bil najboljši posameznik Courtois.

"Če si nocoj ni zaslužil nagrade za najboljšega igralca, potem si je ne bo nikoli. Ne vem, kdo podeljuje to nagrado, a tekmo je očitno prespal. Courtois je bil očitno najboljši posameznik, seveda pa s tem ne želim ničesar odvzeti Valverdeju, ki je bil prav tako odličen," je bil iskren portugalski strateg.

Federico Valverde
Federico Valverde
FOTO: Profimedia

Z njegovimi besedami pa se je takoj po tekmi strinjal tudi Valverde, ko je v roke prejel čislano individualno trofejo: "Ne morem verjeti, da sem jaz dobitnik te nagrade. V popolnosti si jo je zaslužil Courtois. Nocoj nas je on rešil," je povedal Urugvajec, ki je bil kljub zmagi tudi kritičen do svoje ekipe: "Trener nam je dal jasno vedeti, da moramo žogo, predvsem na njihovi polovici, veliko držati v naših nogah in da moramo biti mirni. Tega se nismo držali. Prav je, da smo samokritični, pomembno je, da smo prišli do zmage, a v drugem polčasu nismo igrali dobro."

Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold
FOTO: Profimedia

Eksperiment s Trentom se ni popolnoma obnesel

Mourinho se je odločil, da bo na sredini igrišča začel Trent Alexander-Arnold, čigar naravni položaj je na desnem boku obrambe. Anglež s svojo odlično tehnično podkovanostjo in maestralnimi podajami celo kariero daje vtis, da mu je pravo mesto v vezni liniji. Tja ga je nekajkrat umestil tudi nekdanji strateg angleške reprezentance Gareth Southgate, ki pa iz Liverpoolčana nikoli ni uspel izvleči maksimuma, podobno se je proti Interju zgodilo tudi Mourinhu.

Trent ni imel slabe tekme, ni pa niti navdušil s svojo predstavo. "Dobro je sledil Interjevim vezistom. Izgubil je veliko žog, a to je normalno, saj je igranje na sredini igrišča drugačno kot na položaju desnega bočnega branilca. Trent ni vezist, zadal sem mu težko nalogo, a je dal vse od sebe, to izredno cenim," je povedal Portugalec.

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KOMENTARJI28

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Paradox
09. 09. 2026 10.16
LOL. Real je včeraj imel totalno srečo, da jim je Inter praktično na pladnju doniral 2 gola, sicer po domače - niso imeli za burek.
Odgovori
+1
1 0
Zvonko Kregar
09. 09. 2026 10.15
Če Xabi Alonso ne bi bil odpuščen, se danes niti o Betisu nebi pogovarjali
Odgovori
0 0
Barni3
09. 09. 2026 10.09
Opis vcerajsnje tekme bi lahko bil iggral je Inter zmagal pa Real....ta real me spominjna Atlete... Sej vem da ma vsak svoj okus ampak zame to ni definicija nogometa...sploh če maš v napadu 3 igralce vredne pol miljarde...
Odgovori
+1
1 0
drimtim
09. 09. 2026 09.36
Ko si igralec reala pokrije usta vse ok,ko pa drugi je rasizem.
Odgovori
+9
9 0
hojladri123
09. 09. 2026 10.01
Sodnik je stal zraven Cucurelle ko je govoril s pokritimi usti.
Odgovori
-1
1 2
Barni3
09. 09. 2026 10.07
To nima veze pravilo je da si ne pokrijes ust...
Odgovori
+1
1 0
royayers
09. 09. 2026 09.15
Dobra tekma. Real ne zadane smrtnih priložnosti, izkoristi pa vsako napako. To so pač velike ekipe. Lahko bi bilo 5:5, da.
Odgovori
+1
3 2
obožeobože
09. 09. 2026 09.11
Lepa tekma. Me zanima danes Athletico in Lpool. Upam da Athletico ne bo špilal wrestlinga.
Odgovori
+3
5 2
annonymo95
09. 09. 2026 09.10
hahahahahaha lih za lih, se to po sreci. Spet bo treba v play-off...
Odgovori
+7
8 1
hojladri123
09. 09. 2026 09.47
ANONYMO, najprej začni pri osnovah (pri sebi) potem pa komentiraj druge... nisi sposoben pravilno v tujem jeziku napisat svojega uporabniškega imena.
Odgovori
-5
0 5
drimtim
09. 09. 2026 08.57
Dobro da so imeli Inter.Barsa bi jim včeraj do vrha napolnila gol.
Odgovori
+12
13 1
manucao
09. 09. 2026 08.59
Vse preveč ste samozavestni in euforični.
Odgovori
-14
1 15
manucao
09. 09. 2026 09.01
Imeli ste pred leti Inter in vemo kako se je vse skupaj končalo. Malce realnosti Vam ne bi manjkalo.
Odgovori
-13
0 13
manucao
09. 09. 2026 09.02
Vsaka tekma je zgodba zase. Vse bi precej drugače potekalo.
Odgovori
-10
0 10
26250440
09. 09. 2026 09.09
Glede na situacijo bo danes vsekakor Diomande moral nekaj pokazat proti Interju.Pričakujem gladko zmago Reala.Manucao-kaj je zdej s temi tvojimi napovedmi???
Odgovori
+8
8 0
Clovek
09. 09. 2026 09.53
Napisal si 3 komentarje in v zadnjem kontriral prvima dvema. Inter, ki je premagal Barco, je prišel v finale LP in še to zgolj po nepiskanem prekršku nad Martinom. Inter, ki je igral z realom pa je matiral sam sebe v dveh potezah.
Odgovori
+5
5 0
manucao
09. 09. 2026 08.57
Edini komentar je dokaj slaba igra Reala. Sicer se je videlo,da je vezna linija bila "odsotna" toda vseeno je vse skupaj dokaj zaskrbljojoče. Sicer Inter niti ni tako slabo moštvo toda Real je včeraj vsaj v prvem polčasu pokazal premalo. Obeti niso ravno najboljši in Curtois ne bo mogel vedno delati čudeže kot včeraj.
Odgovori
-2
4 6
Nejc Lola
09. 09. 2026 08.49
Real je lepo prikazal barci kako se to naredi🙃 inter ni za vsakega😛😛😛😛😛
Odgovori
-9
2 11
annonymo95
09. 09. 2026 09.11
Tudi Albacete ne 😛😛😛
Odgovori
+9
9 0
26250440
09. 09. 2026 08.45
Včeraj smo videli sistem igre Reala letos in nismo se zmotili...To je Mourinjo...Parkiran avtobus pred svojim golom,dober golman in kontre...To je za njih pravi,sodoben nogomet....
Odgovori
+10
12 2
hojladri123
09. 09. 2026 09.57
Sodobni nogomet je versatilnost, da si se sposoben taktično prilagoditi nasprotniku... ne pa da vsako tekmo teraš eno in isto, potem pa pridejo četrtfinale ali osmina in te nasprotnik z agresivno igro ubije, pa je to gledljivo ali ne...
Odgovori
-1
0 1
bobiv
09. 09. 2026 08.31
S tako igro baletke proti Barçi pokasirajo petardo!
Odgovori
+8
10 2
hojladri123
09. 09. 2026 08.30
Čakam hejterje da razložijo kaj vse ni bilo ok s sojenjem na tej tekmi...
Odgovori
-5
2 7
friki24
09. 09. 2026 08.34
Rajse se sekiraj kaj ni bilo uredu s samo igro..Da vas nebi courtois spet reseval bi pokasirali najmanj petardo…
Odgovori
+10
10 0
26250440
09. 09. 2026 08.48
hojladri,ni bilo čisto vse...Kaj rečeš na Cucurello ,ki si je pokril usta in nekaj rekel nasprotniku ,ko ga je ustavil s prekrškom?
Odgovori
+10
11 1
hojladri123
09. 09. 2026 09.53
friki24 kaj courtois morda ne igra za RM ? 26250440 od kdaj je po UEFA pravilih to prepovedano?
Odgovori
+1
1 0
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