Mourinho z Benfico ostal brez Lige prvakov, bo za 'nagrado' prevzel Real?

Lizbona, 17. 05. 2026 08.38 pred 48 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Jose Mourinho

Nogometaši Sportinga so po zadnjem, 34. krogu portugalskega prvenstva ubranili drugo mesto na lestvici z domačo zmago proti Gil Vicenteju s 3:0 in bodo v naslednji sezoni igrali v kvalifikacijah Lige prvakov. Že v začetku meseca je že 31. naslov prvaka osvojil Porto. Na drugi strani pa je legendarni trener Jose Mouroinho, ki ga močno povezujejo s povratkom k Realu, z Benfico ostal brez mesta v eminentnem evropskem klubskem tekmovanju.

Benfica je kljub zmagi nad Estorilom s 3:1 v gosteh ostala brez lige prvakov in za Sportingom v DP zaostala za dve točki. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka. V portugalski ligi prvo mesto prinaša igranje v ligaškem delu Lige prvakov, drugo v kvalifikacijah LP, tretje in četrto pa v kvalifikacijah evropske oziroma konferenčne lige.

Preberi še Mourinho: Z Realom nisem imel nikakršnega stika

V portugalski eliti od Slovencev igra vratar Martin Turk, ki je z Estorilom (39 točk) na desetem mestu v 18-članski ligi.

KOMENTARJI3

cripstoned
17. 05. 2026 09.30
Mourinho je prevzel benfico sko je bila na 6.mestu povsem razstelana...od takrat je minilo priblizno 30tekem na katerih je ostal neporazen...na derbijih proti portu in sportingu je premagal oba....na portugalskem ga dvigujeno v visave sploh navijaci benfice ki si zelijo da ostane samo pri nas pa naslov taksen kot je..poln nespostovanja in nastavljena zanka za farsice...omenis mourinha in real in prisesani bodo celo nedeljo hahahahaah...smesno na kaksen nivo je padel ta portal..
simc167
17. 05. 2026 09.06
Pridi luzer, da bo barcelona rasturala še naslednjih 10 let.
Voly
17. 05. 2026 09.04
Če bo Perez k Realu spet privlekel Mourinha, mu res ni pomoči! Morda bi pri Realu morali zamenjati prav predsednika?
