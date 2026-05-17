Mourinho z Benfico ostal brez Lige prvakov, bo za 'nagrado' prevzel Real?

Benfica je kljub zmagi nad Estorilom s 3:1 v gosteh ostala brez lige prvakov in za Sportingom v DP zaostala za dve točki. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka. V portugalski ligi prvo mesto prinaša igranje v ligaškem delu Lige prvakov, drugo v kvalifikacijah LP, tretje in četrto pa v kvalifikacijah evropske oziroma konferenčne lige.
V portugalski eliti od Slovencev igra vratar Martin Turk, ki je z Estorilom (39 točk) na desetem mestu v 18-članski ligi.
