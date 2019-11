Mourinho zamenjal Pochettina na klopi Tottenhama

Jose Mourinho je s Tottenhamom podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23, so še zapisali na spletni strani kluba iz severnega Londona.

Portugalski trener, ki je bil ta čas brez službe, je ob podpisu pogodbe dejal: "Zelo sem vesel, da se bom pridružil klubu s tako veliko tradicijo in s tako zvestimi navijači. Kakovost moštva in akademije je nesporna. Prav delo s temi igralci me je privabilo v klub."