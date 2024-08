Mourinhov Fenerbahče ne bo igral v Ligi prvakov

61-letni portugalski trener Jose Mourinho, ki je s Portom in Interjem že dosegel evropski vrh, je na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doživel hladen tuš. Mourinhovi izbranci, ki so prvo tekmo na sveru Francije izgubili z 2:1, so do 91. minute trepetali, nato pa so si Francozi zabili avtogol, ki je tekmo popeljal v podaljške. Tam pa je sledilo razočaranje, saj je kanadski napadalec Jonathan David v 118. minuti izkoristil najstrožjo kazen in Fenerbahče je s skupnim izidom 3:2 izpadel iz kvalifikacij za elitno evropsko nogometno tekmovanje.