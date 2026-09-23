Mourinhu gori pod nogami: Pri Realu naj bi prejel ultimat, kakršnega ni pričakoval

Potem ko Xabi Alonso in Alvaro Arbeloa nista uspela umiriti razmer v slačilnici, se je predsednik Florentino Perez odločil za preverjeno rešitev. Toda prihod portugalskega strokovnjaka za zdaj ni prinesel želenega preobrata. S komaj 15 osvojenimi točkami in četrtim mestom na lestvici La Lige se potrpljenje vodstva kraljevega kluba očitno hitro izteka. Portugalec Mourinho je poleti dobil precejšnjo svobodo na prestopnem trgu in več odmevnih okrepitev, toda igra Reala deluje počasno, neprepričljivo in brez jasne ideje.
Namesto da bi pozornost namenjali težavam na igrišču, so Mourinho in predstavniki madridskega velikana v zadnjih tednih velik del energije usmerili v kritike sodnikov ter opozarjanje na domnevne krivice, storjene Realu. Takšen pristop naj bi začel motiti tudi del navijačev na stadionu Santiago Bernabéu.
Ultimat do božiča?
Španski mediji zdaj poročajo, da je Florentino Perez Mourinhu postavil jasen ultimat. Portugalec naj bi imel čas do božiča, da moštvo vrne na zmagovalne tirnice in občutno izboljša rezultate. "Vodstvo Real Madrida vse bolj dvomi o sposobnostih Joseja Mourinha. Florentino Perez mu je dal priložnost do božiča, da popolnoma obrne položaj. Če mu to na igrišču ne bo uspelo, za Portugalca ne bo veliko razlogov za slavje, saj bo njegova pogodba nemudoma prekinjena."
Reprezentančni premor bo Mourinhu ponudil nekaj prepotrebnega časa za analizo in iskanje rešitev, vendar ga po vrnitvi klubskega nogometa čaka izjemno zahteven razpored.
Vsak nov spodrsljaj bi lahko dodatno povečal pritisk na enega najbolj trofejnih trenerjev sodobnega nogometa in še bolj zamajal njegov položaj na klopi madridskega velikana.
Florentino Pérez je španski poslovnež in dolgoletni predsednik nogometnega kluba Real Madrid. Najbolj je znan po svoji strategiji 'Galácticos', v okviru katere je v klub pripeljal številne svetovne zvezdnike, kot so Zinedine Zidane, David Beckham in Cristiano Ronaldo. Njegovo vodenje kluba je močno zaznamovalo sodobno zgodovino Reala, saj je klub pod njegovim vodstvom postal finančno eden najuspešnejših in prepoznavnih športnih kolektivov na svetu.
Stadion Santiago Bernabéu je dom nogometnega kluba Real Madrid in velja za enega najbolj ikoničnih stadionov na svetu. Ime je dobil po legendarnem igralcu in predsedniku kluba Santiagu Bernabéu Yesteju, ki je bil ključen pri izgradnji stadiona v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Stadion je večkrat gostil finale lige prvakov in svetovnega prvenstva, zaradi svoje zgodovine in arhitekturne veličine pa velja za pravi tempelj nogometa.
Jose Mourinho, znan tudi pod vzdevkom 'The Special One', je eden najuspešnejših nogometnih trenerjev v zgodovini. Preden je prevzel vodenje Real Madrida, je dosegel izjemne uspehe z različnimi klubi. Med drugim je z ekipo Porta osvojil ligo prvakov, s Chelseajem je dominiral v angleški Premier ligi, z Interjem iz Milana pa je leta 2010 osvojil prestižno trojno krono (državno prvenstvo, pokal in ligo prvakov), kar ga je utrdilo kot enega taktično najbolj prepoznavnih in kontroverznih strokovnjakov.
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