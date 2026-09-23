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Mourinhu gori pod nogami: Pri Realu naj bi prejel ultimat, kakršnega ni pričakoval

Madrid, 23. 09. 2026 11.46 pred 49 minutami 2 min branja 12

Avtor:
M.J.
Jose Mourinho

Povratek Joseja Mourinha na klop Real Madrida po trinajstih letih se za zdaj ni razvil v šampionsko renesanso, temveč v pravo rezultatsko nočno moro. In posledica vsega je, če je verjeti nekaterim španskim medijem, postavljen ultimat ...

Jose Mourinho na madridskem derbiju. repi se še vlečejo ...
Jose Mourinho na madridskem derbiju. repi se še vlečejo ...
FOTO: Profimedia

Potem ko Xabi Alonso in Alvaro Arbeloa nista uspela umiriti razmer v slačilnici, se je predsednik Florentino Perez odločil za preverjeno rešitev. Toda prihod portugalskega strokovnjaka za zdaj ni prinesel želenega preobrata. S komaj 15 osvojenimi točkami in četrtim mestom na lestvici La Lige se potrpljenje vodstva kraljevega kluba očitno hitro izteka. Portugalec Mourinho je poleti dobil precejšnjo svobodo na prestopnem trgu in več odmevnih okrepitev, toda igra Reala deluje počasno, neprepričljivo in brez jasne ideje.

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Namesto da bi pozornost namenjali težavam na igrišču, so Mourinho in predstavniki madridskega velikana v zadnjih tednih velik del energije usmerili v kritike sodnikov ter opozarjanje na domnevne krivice, storjene Realu. Takšen pristop naj bi začel motiti tudi del navijačev na stadionu Santiago Bernabéu.

Ultimat do božiča?

Španski mediji zdaj poročajo, da je Florentino Perez Mourinhu postavil jasen ultimat. Portugalec naj bi imel čas do božiča, da moštvo vrne na zmagovalne tirnice in občutno izboljša rezultate. "Vodstvo Real Madrida vse bolj dvomi o sposobnostih Joseja Mourinha. Florentino Perez mu je dal priložnost do božiča, da popolnoma obrne položaj. Če mu to na igrišču ne bo uspelo, za Portugalca ne bo veliko razlogov za slavje, saj bo njegova pogodba nemudoma prekinjena."

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Reprezentančni premor bo Mourinhu ponudil nekaj prepotrebnega časa za analizo in iskanje rešitev, vendar ga po vrnitvi klubskega nogometa čaka izjemno zahteven razpored.

Florentino Perez in Jose Mourinho
Florentino Perez in Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

Vsak nov spodrsljaj bi lahko dodatno povečal pritisk na enega najbolj trofejnih trenerjev sodobnega nogometa in še bolj zamajal njegov položaj na klopi madridskega velikana.

Razlagalnik

Florentino Pérez je španski poslovnež in dolgoletni predsednik nogometnega kluba Real Madrid. Najbolj je znan po svoji strategiji 'Galácticos', v okviru katere je v klub pripeljal številne svetovne zvezdnike, kot so Zinedine Zidane, David Beckham in Cristiano Ronaldo. Njegovo vodenje kluba je močno zaznamovalo sodobno zgodovino Reala, saj je klub pod njegovim vodstvom postal finančno eden najuspešnejših in prepoznavnih športnih kolektivov na svetu.

Stadion Santiago Bernabéu je dom nogometnega kluba Real Madrid in velja za enega najbolj ikoničnih stadionov na svetu. Ime je dobil po legendarnem igralcu in predsedniku kluba Santiagu Bernabéu Yesteju, ki je bil ključen pri izgradnji stadiona v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Stadion je večkrat gostil finale lige prvakov in svetovnega prvenstva, zaradi svoje zgodovine in arhitekturne veličine pa velja za pravi tempelj nogometa.

Jose Mourinho, znan tudi pod vzdevkom 'The Special One', je eden najuspešnejših nogometnih trenerjev v zgodovini. Preden je prevzel vodenje Real Madrida, je dosegel izjemne uspehe z različnimi klubi. Med drugim je z ekipo Porta osvojil ligo prvakov, s Chelseajem je dominiral v angleški Premier ligi, z Interjem iz Milana pa je leta 2010 osvojil prestižno trojno krono (državno prvenstvo, pokal in ligo prvakov), kar ga je utrdilo kot enega taktično najbolj prepoznavnih in kontroverznih strokovnjakov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI12

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mmickica
23. 09. 2026 12.38
Tezko je zdaj ocenjevati Murija po tako kratkem casu. Dejstvo je, da ima veliko uspehov za sabo, dejstvo je pa tudi to, da so bili ti uspehi v klubih, kjer so bili igralci veliko bolj skromni in pripravljeni delati za ekipo. V Realu, polnem individualistov, kjer vsaj 2 mislita, da si celo zasluzita zlato zogo in vse usmerjata v dosego svojih individualnih ciljev, to niti priblizno ni lahko delo za trenerja. Kdorkoli bo prisel, dokler bo v ekipi tak ego kot je Mbappe, po mojem ne more uspet. In ne mi zdaj za primerjavo dajat Yamala! On je izrazito ekipni igralec, vedno raje poda, kot strelja na gol. Celo v obrami sodeluje vecinoma.
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0 0
Zaklenjena resnica
23. 09. 2026 12.24
Ali lahko Zlata žoga pomiri Pereza? Ne smemo pozabiti, da jo je dobil 2013 CR7 samo s španskim superpokalom...je pa res tudi to, da je CR7 zadel v sezono 12/13 proti vsem ekipam Lalige.... tega ni uspelo nikomur drugemu niti Messiju ne
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+2
2 0
Loptass
23. 09. 2026 12.23
Upam da mu uspe iztržiti podaljšanje še vsaj do velike noči.
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
23. 09. 2026 12.20
In med se je spet hitro polizal 🤣🤣
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+2
2 0
Tomaž Hacin
23. 09. 2026 12.13
Če ga igralci ne ubogajo, je pogorel.
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+3
3 0
Loptass
23. 09. 2026 12.17
Mogoče pa je Mourinho z igralci sklenil kartelni dogovor in imajo dorečeno, da ga ne ubogajo, nato Mou pokasira lepo odpravnino in si jo razdelijo. Mbappe že 2 leti ni dobil kakšnega zajetnega bonusa.....verjetno je lačen tovrstnega uspeha.
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+3
3 0
Zaklenjena resnica
23. 09. 2026 12.39
Prej pakt Pereza in Mourinha, da bo Jose pri novem klubu kupoval produkte La Fabrice po Fulhamovih cenah
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0 0
Loptass
23. 09. 2026 12.10
Sicer je pa neodgovorno pritiskati na trenerja, če pa so za vse krivi sodniki. Isto napako so lani naredili pri Xabiju in Arbeloi.
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+3
3 0
drimtim
23. 09. 2026 12.09
Petarda v oktobru bo ze prinesla odpravnino.Bo itak mislil da je že december.
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+5
5 0
Loptass
23. 09. 2026 12.09
Xabi jih je razvadil, sedaj pa spet pričakujejo, da bo sezona rešena do Božiča. Zna biti, da bo res......
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+3
3 0
Zaklenjena resnica
23. 09. 2026 11.58
Najbrž ne do pravoslavnega
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
23. 09. 2026 12.02
Bo pa hudo...Mourinho je žleht že ko mu gre dobro
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+4
4 0
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