Mourinhu opomin, Unitedu pa finančna kazen Uefe

Zaradi prepoznega prihoda nogometašev Uniteda na stadion Old Trafford se je tekma Lige prvakov z Valencio začela s petminutno zamudo. Nogometaši Uniteda so na stadion prišli le 45 minut pred začetkom tekme, po pravilih Uefe pa bi morali biti na stadionu vsaj 75 minut pred načrtovanim začetkom. Uefa je izrekla kazen 5000 evrov zaradi poznega prihoda, 10 tisoč evrov pa je kazen, ker se je tekma začela s petminutno zamudo. Tekma 2. kroga skupinskega dela LP se je sicer končala brez golov.

Jose Mourinho, ki je dobil Uefin opomin, je v zagovoru pojasnil, da so v mestu padli v prometni zastoj, ker mestne oblasti niso odobrile policijskega spremstva. A po poročanju britanskih medijev so njegove izgovor zanikali pri manchesterski policiji, saj so pojasnili, da spremstvo po novih pravilih zagotavljajo samo še za dogodke, kjer lahko pride do nevarnosti za igralce. Ker pri prevozu domače ekipe na tekmo takšne nevarnosti ni, bi morali igralci pač pravočasno na pot iz hotela, na kar so jih policisti tudi opozorili.