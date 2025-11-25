Svetli način
Liga prvakov

Moyes (p)o kaosu na travniku Old Trafforda: 'Rad imam, ko se fantje prerekajo'

Liverpool, 25. 11. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

S tekmo med Manchester Unitedom, pri katerem še vedno ne igra Benjamin Šeško, in Evertonom se je končal 12. krog angleške Premier League. Na terenu so z 1:0 slavili gostje, dvoboj pa je zaznamoval tudi izjemno nenavaden rdeč karton, saj ga je član Evertona Idrissa Gueye dobil zaradi udarca soigralca iz svoje ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

United je zadnjo tekmo 12. kroga začel z desetega izhodišča, Everton s 13. Če bi zmagali rdeči vragi, bi se na lestvici povzpeli do petega mesta in bi ujeli Aston Villo, če bi bil uspešen Everton, pa bi točkovno ujel današnje tekmece.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A dvoboj na Old Traffordu je zaznamoval nenavaden incident v 13. minuti. Po slabem posredovanju v obrambi sta se sprla Idrissa Gueye in njegov soigralec Michael Keane, spor je Gueye končal s klofuto. Glavni sodnik Tony Harrington mu je pokazal neposredni rdeč karton, nato pa sta ga morala dva soigralca dobesedno zvleči z igrišča, saj je popolnoma izgubil živce. 

Preberi še Bizarna tekma na Old Traffordu in boleč poraz Manchester Uniteda

"Presenečen sem bil, kako hitro je sodnik potegnil rdeči karton," je za BBC po veliki zmagi na Old Traffordu dejal strateg evertona David Moyes, ki začuda ni preveč kritiziral in obsojal dejanja varovanca v zgodnji fazi tekme ... 

David Moyes
David Moyes FOTO: AP

"Po drugi strani pa moram priznati, da sem na nek način zadovoljen in srečen, ko vidim, da so fantje tako zagrizeno pristopili k tekmi. Všeč mi je, ko so tako pri stvari. In nato se zgodijo tudi takšne stvari, kot se je ta. Vendar pa, če želite ustvariti in vzgojiti pravo ekipo z zmagovalnim duhom, potem gre v to rubriko tudi "pumpanja" tovrstne energije. Kdor je igral nogomet ve, da se takšne stvari pogosto dogajajo in da so povsem normalna nesoglasja znotraj slačilnice," je miril situacijo po incidentu na travniku Old Trafforda Moyes in na vsa usta hvalil ekipo po zveneči zmagi, ko je Everton slavil celo z igralcem manj (1:0). 

Sprsla sta se Michael Keane in Idrissa Gueye. Senegalca je moral miriti celo vratar Jordan Pickford.
Sprsla sta se Michael Keane in Idrissa Gueye. Senegalca je moral miriti celo vratar Jordan Pickford. FOTO: Profimedia

"Medtem se je vse zgladilo, fant se je takoj opravičil v slačilnici in pohvalil igralce za dobro igro in zmago," je za BBC zaključil nekdanji trener rdečih vragov.   

Preberi še Flick z izbranimi besedami: Chelsea je že zdaj med najboljšimi na svetu

Toda vsa drama ni škodovala gostom; United moža več ni znal izkoristiti, v 29. minuti pa je Kiernan Dewsbury-Hall premešal domačo obrambo in zadel za vodstvo modrih. V drugem polčasu je bil promet izrazito enosmeren, a se je United zaman zaletaval v obrambni zid Evertona, blestel je tudi vratar Jordan Pickford.

Za United tudi tokrat ni igral Benjamin Šeško. O zdravstvenem stanju slovenskega zvezdnika so rdeči vragi precej skrivnostni, trener Ruben Amorim je v napovedih pred tekmo dejal le, da bo Slovenec manjkal še "nekaj tednov".

nogomet moyes everton
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25. 11. 2025 10.17
Pokazal je da ima prazno glavo in da enostavno ne spada v ta svet.
ODGOVORI
0 0
