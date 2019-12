Možnosti Interja za želeni skalp večje: Barcelona brez Messija na San Siru

Strateg moštva s Camp Noua Ernesto Valverde se je pred potjo v prestolnico mode odločil za nekaj sprememb v moštvu. Glede na osvojeno prvo mesto v skupini F najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu je 55-letni strokovnjak doma pustil trojico izkušenih matadorjev, ki jih bo še kako potreboval na naslednjih dveh zahtevnih preizkušnjah v domačem prvenstvu proti Real Sociedadu in madridskemu Realu.



Prvi zvezdnik Barcelone Lionel Messi, poveljnik obrambe Gerard Pique in Sergi Roberto so dobili nekaj dni počitka, medtem ko se v moštvo vrača povratnik po poškodbi Ansu Fati, priključeni pa so še Riqui Puig, Araujo in Morer. "Trenutno stanje nam omogoča, da lahko na zadnji tekmi v Milanu ponudim priložnost za dokazovanje nogometašem, ki v dozdajšnjem delu sezone niso veliko igrali. Messija, Piqueja in Sergija Roberta sem načrtno pustil v Barceloni, da se kakovostno regenerirajo in posledično ustrezno pripravijo za prihodnje izzive v Laligi. Do konca koledarskega leta nas čaka še kar nekaj dela, tako da ničesar ne prepuščamo naključju," je na novinarski konferenci dan pred obračunom na San Siru dejal Valverde, ki ne bo mogel računati na poškodovane Ousmanea Dembelea, Nelsona Semeda, Jordia Albo in Arthura Mela.