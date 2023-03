Müller: Messi se mi v dresu PSG-ja kar malo smili

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11. in 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

"Da, ko gre za Cristiana Ronalda in tekme proti njegovim ekipam, potem je prav, da se pove po resnici. Običajno smo potegnili krajši konec. Večinoma so nas porazi in izpadi še kako boleli," se za Bild spominja izkušeni Nemec. "Ronaldo je bil še posebej velik problem za Bayern v času, ko je igral za Real." Kapetan bavarskega ponosa je očitno uvidel, da se je preveč razgovoril o Ronaldu in vrnil temo na Messija. "Do njega gojim veliko spoštovanje. Je gospod na igrišču. Spomniti se je potrebno, kako je na nedavnem mundialu ves čas vlekel Argentino proti naslovu. Njegove predstave so bile veličastne. Sedaj mu je v PSG-ju precej težje in to je moč opaziti tudi na igrišču. Ekipa nima pravega ravnotežja, ne deluje homogeno in kot taka ne more priti do želenih rezultatov v Evropi. V njihovem domačem prvenstvu še gre na takšen način, a v Evropi je preveč resnih ekip," je bil brez dlake na jeziku. "Za konec lahko rečem, da se mi Messi kar malo smili v dresu pariške ekipe. Skoraj prepričan sem, da z njimi nikoli ne bo osvojil Lige prvakov."