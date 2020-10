Müller sodniku: Rumeni karton? Pa saj igramo proti največjim nasilnežem na svetu

Svetovni mediji pišejo, da so se besede Bayernovega "staroselca" slišale dovolj razločno, saj se je dvoboj med Bavarci in Španci seveda odvil pred praznimi tribunami, Nemci pa so goste pozdravili s štirimi zadetki v mreži in zanesljivo zmago, s katero so odlično začeli obrambo laskave lovorike v LP. Besede Thomasa Müllerja se seveda nanašajo na pregovorno agresivno, če že ne grobo igro Atletov, ki jih vodi "neizprosni" Diego Simeone. Argentincu in njegovi ekipi tudi velika želja, agresivnost in na trenutke grobost niso pomagale na Allianz Areni.